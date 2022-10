Tesla : votez pour l’emplacement des futurs Superchargeurs

Tesla vient de lancer un nouveau système participatif. Les clients de l'entreprise peuvent voter pour l'emplacement des futurs Superchargeurs parmi une liste déjà préétablie. Mais, l'entreprise américaine va même encore plus loin.

L’une des forces de Tesla, c’est son réseau de bornes de recharges ultra-rapides pour voitures électriques, les fameux Superchargeurs. Son réseau est très étendu, avec plus de 35 000 bornes à travers le monde dont plus de 10 000 en Europe. Si auparavant, les Superchargeurs étaient uniquement destinés aux possesseurs d’une Tesla, ce n’est plus le cas. En Europe, un programme pilote permet à tous les conducteurs d’une voiture électrique d’accéder à 320 stations de charge (4 600 Superchargeurs dont 780 en France).

Un système participatif sous forme de vote

Pour continuer son expansion, Tesla fait appel à ses clients, par l’intermédiaire d’un espace dédié sur le site du constructeur. Cet espace, nommé « Vote pour l’installation de Superchargeurs » permet, à n’importe quelle personne possédant un compte Tesla, de voter pour les lieux d’implantation des prochains Superchargeurs. Dans le détail, il est possible de voter pour cinq emplacements différents, parmi une liste proposée par la marque. Le compteur revient à zéro au bout de trois mois, et Tesla propose alors une nouvelle liste.

Le système est vraiment bien conçu, puisque la liste est affichée sur une carte. Il est possible de voter pour un Superchargeur présent dans n’importe quel pays. Et un classement apparaît, pour consulter « les lieux proposés les plus demandés » au niveau mondial, mais aussi régional (Amérique du Nord, Europe, Moyen Orient et Asie-Pacifique).

Pour le moment, en Europe, il faut attendre la 15ème place pour voir apparaître le premier Superchargeur français : La Rochelle avec 959 voix. Il est aussi intéressant de voir les votes directement sur la carte. Par exemple, en France, Mont-de-Marsan arrive en troisième position avec 906 votes, juste derrière Belfort et ses 947 votes.

Proposez de futurs Superchargeurs pour les prochains tours

L’autre fonctionnalité proposée par Tesla, c’est la possibilité de proposer « un lieu pour le prochain tour de vote« . Pour rappel, chaque tour de vote dure trois mois. Ce système participatif est intelligent de la part de Tesla. On sait que l’entreprise utilise déjà les données de ses millions de voitures en circulation pour connaître les besoins en recharge de ses voitures et prévoir les installations des futures stations de charge.

Ce nouveau système vient ajouter une granularité supplémentaire au processus, en récoltant l’avis des utilisateurs directement. Un bon moyen de rester devant le challenger principal de la charge rapide en Europe : Ionity.

