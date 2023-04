Des vidéos de clients Tesla partagées sans leur consentement : grosses inquiétudes quant à la protection de la vie privée

Les véhicules Tesla sont équipés de nombreuses caméras qui transmettent des images à des serveurs distants pour diverses opérations. Cependant, des employés de Tesla auraient partagé certaines de ces vidéos enregistrées, montrant des moments embarrassants ou tragiques, sans le consentement des propriétaires de voitures.

Des employés de Tesla auraient partagé illégalement des vidéos enregistrées par les caméras embarquées des voitures de clients

L’enquête menée par Reuters sur les pratiques de partage de vidéos de Tesla est très sérieuse et comprend de nombreux témoignages recueillis auprès d’anciens employés de l’entreprise.

Les preuves obtenues soulèvent de graves préoccupations quant à la protection de la vie privée des clients de Tesla et la légalité des pratiques de partage de vidéos par les employés.

Tesla a équipé ses voitures de caméras intérieures et extérieures pour améliorer la sécurité et les systèmes d’assistance à la conduite. Mais, cela signifie également que toutes les activités à l’intérieur et à l’extérieur des voitures sont enregistrées, qu’elles soient en mouvement ou à l’arrêt.

Une récente enquête de Reuters met en lumière un aspect plutôt sombre de l’entreprise d’Elon Musk : ses employés ont apparemment partagé des vidéos enregistrées à l’intérieur des voitures de clients, et cela depuis plusieurs années. Ces vidéos incluent des images de conducteurs, de passagers et de personnes à proximité des voitures, et certaines d’entre elles ont été jugées « hautement invasives » par les anciens employés interrogés par Reuters.

Il s’agit des employés payés par Tesla pour regarder des vidéos filmées par la voiture, afin d’aider le système Autopilot a mieux reconnaître les panneaux et les situations de la vie courante. Leur travail consiste à étiqueter des objets, humains, animaux, etc. lorsque l’ordinateur n’a pas réussi à reconnaître un élément.

Les vidéos partagées seraient de nature très variée : certaines montraient des animaux de compagnie et des panneaux de signalisation, tandis que d’autres montraient des accidents de la route ou des personnes prises dans des situations embarrassantes. Reuters rapporte que des vidéos ont même été enregistrées dans la voiture personnelle du PDG de Tesla, Elon Musk.

D’autres vidéos plus anodines enregistrées à l’intérieur des voitures ont été transformées en mèmes et partagées dans toute l’entreprise. Ces vidéos auraient été agrémentées de « légendes ou commentaires amusants » avant d’être publiées dans des conversations de groupe privées entre les employés de Tesla.

Tesla doit prendre des mesures immédiates pour protéger la vie privée de ses clients

Le partage de telles vidéos est problématique en soi, mais il soulève également des questions sur la confidentialité et la sécurité des données personnelles des clients de Tesla. Le constructeur automobile a déclaré que la collecte de ces données était destinée à entraîner son intelligence artificielle pour la conduite autonome, mais certains employés auraient franchement abusé de cette autorisation.

Tesla n’a pas encore commenté l’enquête de Reuters, cependant il est évident que la société doit prendre des mesures pour empêcher que cela se reproduise à l’avenir. L’enquête de Reuters sur les pratiques de partage de vidéos par les employés de Tesla peut être très préjudiciable pour Tesla, mais aussi pour tous les acteurs du secteur automobile. Elle remet en question la protection de la vie privée des clients et peut entraîner des sanctions sévères de la part des régulateurs.

Si les pratiques de partage de vidéos sont confirmées, cela pourrait avoir un impact négatif sur l’innovation, car le secteur automobile pourrait être confronté à des restrictions réglementaires plus strictes et à une perte de confiance des clients. Il est essentiel pour Tesla de prendre des mesures immédiates pour protéger la vie privée de ses clients et rétablir leur confiance.

