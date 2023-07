Quand Tesla fait du parrainage un outil de vente puissant avec des remises immédiates

Dans le paysage automobile, Tesla se fait souvent remarquer pour ses approches uniques. Cette fois-ci, c'est le programme de parrainage qui fait parler. Misant sur le bouche-à-oreille pour promouvoir ses produits, Tesla renouvelle son programme en offrant des remises immédiates.

Dans l’écosystème des constructeurs automobiles, Tesla occupe une place à part. Déjà, ils ne font pas de pub, ou presque (bientôt). Leur méthode de vente directe aux consommateurs, sans intermédiaire, offre une transparence inégalée dans une industrie connue pour ses pratiques de négociation souvent opaques. En plus de ces prix fixes, Tesla a également mis en place un programme de parrainage, qui offre des avantages aussi bien aux parrains qu’aux filleuls.

Ce programme, déployé depuis plusieurs années, repose sur une idée simple, mais puissante : transformer les clients satisfaits en prescripteurs. Par ce biais, Tesla capitalise sur le bouche-à-oreille, l’un des outils de marketing les plus efficaces et authentiques. En encourageant les propriétaires de Tesla à partager leur expérience positive avec leur entourage, l’entreprise américaine renforce la loyauté de ses clients existants et attire de nouveaux acheteurs.

Des remises immédiates

Cependant, Tesla ne se repose pas sur ses lauriers. Récemment, l’entreprise a apporté des améliorations significatives à son programme de parrainage. Dorénavant, les filleuls bénéficient d’une remise directe sur l’achat de leur véhicule : 1 000 euros pour une Model S ou une Model X, et 500 euros pour la Model 3 et le Model Y.

Ce changement est percutant, car il transforme une récompense auparavant abstraite — des points ou des kilomètres de Superchargeurs gratuits — en une économie concrète et immédiate. Pour les parrains, le nouveau système génère des crédits échangeables contre du merchandising, des accessoires pour leur voiture, des kilomètres de charge ou des options logicielles.

Cette diversité de récompenses permet de répondre aux préférences variées des clients, et augmente ainsi leur motivation à participer au programme. De plus, les parrains peuvent s’autoparrainer pour l’achat d’un autre véhicule pour profiter des remises similaires.

Pour aller plus loin

Quelle est la meilleure voiture Tesla à choisir en 2023 ?

Ces améliorations traduisent la volonté de Tesla de continuer à optimiser son programme de parrainage. En rendant les récompenses plus tangibles et attrayantes, l’entreprise a créé un outil de marketing encore plus puissant. C’est un exemple éloquent de la façon dont une approche centrée sur le client peut dynamiser une stratégie de vente.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.