Tesla surprend encore : Superchargeurs gratuits de 9h à minuit aujourd’hui pour toutes les voitures électriques

Tesla a décidé de rendre ses Superchargeurs gratuits de 9h du matin à minuit, aujourd'hui. Et cela concerne toutes les voitures électriques : les Tesla, bien sûr, mais aussi tous les autres modèles concurrents !

Après avoir récemment réduit les tarifs, la marque californienne frappe fort en rendant gratuits ses Superchargeurs sur une plage horaire étendue.

Ces dernières semaines, Tesla avait déjà décider de baisser ses tarifs en écho aux récentes évolutions du marché de l’électricité. Les dernières semaines ont effectivement vu une diminution notable des coûts sur le marché de gros de l’électricité.

C’était déjà le cas depuis plusieurs mois, et cela se confirme encore avec les nouveaux tarifs : charger rapidement sa voiture électrique est bien moins cher chez Tesla que chez la concurrence.

Cette fois-ci, Tesla est encore allé plus loin.

15 heures de gratuité : un simple coup de pub ou une stratégie plus profonde ?

Tesla a rendu ses Superchargeurs gratuits de 9h du matin à minuit pour la journée du 29 août 2023 afin de fêter les 10 ans du réseau de recharge en Europe. Cette offre exceptionnelle, disponible pour tous les conducteurs de voitures électriques en Europe, suscite évidemment l’étonnement. L’application Tesla permet de vérifier l’éligibilité de cette offre.

Dans le détail, il suffira de brancher sa voiture électrique sur une borne Tesla pour que la recharge se lance automatiquement ! Mais attention, car si vous n’avez pas une Tesla, il faudra se rendre dans une station Superchargeur ouverte à tous les véhicules électriques. Vous pouvez utiliser la carte disponible sur le site de Tesla. Si vous êtes du genre pointilleux, les conditions générales sont disponibles ici.

Au-delà du geste commercial, et de la publicité qui en découle, cette initiative pourrait également servir de test à grande échelle pour Tesla. En permettant l’accès gratuit pendant cette large plage horaire, la marque pourrait anticiper un afflux conséquent de véhicules cherchant à se recharger. Ce serait ainsi l’occasion pour Tesla d’évaluer la capacité et la robustesse de son réseau face à une demande élevée.

Le 29 août 2013, Tesla ouvrait ses six premiers Superchargeurs en Europe, en Norvège. 10 ans après, on compte 13 000 bornes de recharges réparties dans 1 000 stations dans 36 pays d’Europe, du Moyen Orient et d’Afrique. En Europe, 9 200 Superchargeurs répartis dans 660 stations sont accessibles à toutes les voitures électriques.

