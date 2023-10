L’ajout de CarPlay et Android Auto à votre Tesla n’a jamais été si simple

Le projet Tesla Android, qui a pour objectif d’exploiter le navigateur internet intégré des véhicules Tesla afin d'afficher l'interface Android Auto ou Apple CarPlay, franchit une nouvelle étape. Désormais, un dispositif clé en main est proposé pour un tarif légèrement inférieur à 350 euros.

Nous avons tenté d’installer un écran supplémentaire dans un de nos Tesla pour avoir CarPlay et Android Auto. Une solution plus facile à mettre en place techniquement est aussi disponible.

Nous vous avions parlé du projet Tesla Android en mai 2022, qui permet en substance d’utiliser CarPlay et Android Auto dans votre Tesla. Initialement conçu pour ceux qui ne craignent pas de manipuler quelques lignes de code et qui disposent d’un Raspberry Pi 4 ainsi que de plusieurs adaptateurs, le projet évolue maintenant en proposant une solution clés en main.

Apple CarPlay et Android Auto dans sa Tesla

Parmi les fonctionnalités attendues par beaucoup de propriétaires de Tesla, on recense régulièrement Apple CarPlay et Android Auto. Bien que remplie de technologies, une Tesla n’offre en 2023 toujours pas de possibilité d’utiliser ces deux systèmes.

C’est un choix assumé de la firme américaine, fière de son logiciel embarqué qui est à la fois fluide, relativement intuitif et particulièrement complet. Rappelons à toutes fins utiles que l’on retrouve nativement Apple Music, Spotify, Tidal, TuneIn, un navigateur web, la lecture de vidéos à l’arrêt (via Disney+, Netflix, YouTube, etc.), le calendrier, le journal d’appels et les messages de son smartphone ainsi qu’une navigation embarquée avec un planificateur d’itinéraires assez réussi.

Quoiqu’il en soit, pour les personnes habituées à CarPlay et Android Auto, que ce soit pour Waze, une application de podcasts ou la lecture des messages, il peut être décevant de ne pas pouvoir faire de même en Tesla.

Tesla Android simplifié

Tesla Android a récemment introduit une solution clés en main intégrée pour faciliter l’intégration de leur matériel, une approche moins intrusive que la mise en place d’un écran additionnel. Toutefois, il est à noter que les performances obtenues avec cette solution ne sont pas équivalentes à celles d’installations alternatives. Nos confrères de MacGeneration ont testé la solution Tesla Android dans sa forme originelle, et malheureusement la latence ne rend pas hommage à la prouesse technique.

Cette solution clés en main a été conçue pour ne pas à avoir s’embêter avec la configuration des divers composants requis. Disponible pour un tarif légèrement inférieur à 350 euros sur le site de son créateur, cette option n’est certes pas bon marché, mais elle offre l’avantage de vous épargner toute manipulation technique. Pour ceux qui cherchent une expérience sans tracas et sont prêts à investir pour éviter tout bidouillage, c’est une alternative pratique.

On ne dispose d’aucune information quant à une amélioration des performances, la latence en particulier, avec cette solution prête à l’emploi. Seuls les premiers tests pourront le confirmer.