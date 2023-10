Tesla réussi l’impensable : signer un énorme deal avec ce géant du pétrole

Préparez-vous à voir des Superchargeurs Tesla là où vous ne les attendiez pas. En effet, BP vient d'annoncer un investissement de 100 millions de dollars pour acheter des Superchargeurs, et les utiliser sur son réseau de charge rapide BP Pulse.

Le réseau de Superchargeurs Tesla est souvent mis en avant pour deux choses : sa simplicité d’utilisation et sa fiabilité. Le géant de l’énergie BP ne s’y trompe pas, puisque plutôt que de faire comme Ionity, Totalenergies ou Fastned qui se fournissent en borne chez divers fabricants, il a décidé de commander des bornes de recharges directement à Tesla.

Un nouveau business juteux pour Tesla

La firme d’Elon Musk vient de trouver une nouvelle source de revenus, et s’apprête potentiellement à entrer dans une nouvelle ère : celle de la vente de Superchargeurs. Une usine dédiée à la fabrication de Superchargeurs existe déjà en Chine et aux États-Unis, mais pour le moment, ces deux gigafactories ne proposaient aucunement leurs services à d’autres marques.

En effet, avec l’expansion à vitesse grand V du réseau de Superchargeurs Tesla, l’intégralité de la production de bornes était dédiée à la marque. Aujourd’hui, nous apprenons via un communiqué de la firme anglaise BP que des Superchargeurs vont être achetées pour renforcer le réseau de recharge BP pulse.

BP précise bien qu’il s’agit là de la première fois où des Superchargeurs sont achetés à destination d’un autre réseau que celui de Tesla. Ceci marque donc l’entrée de Tesla dans le monde des vendeurs de chargeurs rapides.

Une avancée pour tous les conducteurs de voitures électriques

L’un des points noirs de la charge rapide à l’heure actuelle reste la fiabilité des bornes. Tout le monde reconnaît unanimement que les Superchargeurs Tesla sont le mètre étalon en 2023 en ce qui concerne la charge en itinérance, ce qui explique aisément le choix de BP.

Il est probable que d’autres acteurs, qui se fournissent aujourd’hui ailleurs, emboîtent le pas si les tarifs pratiqués par Tesla sont compétitifs. La directrice de l’infrastructure de recharge chez Tesla a déclaré : « Chez Tesla, nous nous engageons à offrir d’excellentes expériences de recharge à tous les propriétaires de véhicules électriques. La vente de notre matériel de charge rapide est une nouvelle étape pour nous, que nous cherchons à étendre pour soutenir notre mission visant à accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. Nous apprécions le partenariat de BP dans ce domaine – c’est une bonne étape vers un avenir plus durable ».

Il est possible que dès l’année prochaine, vous croisiez des Superchargeurs Tesla estampillés BP aux USA, et petit à petit ailleurs dans le monde. Ces Superchargeurs spéciaux seront dotés des connecteurs NACS et du fameux Magic Dock pour les véhicules équipés d’un port CCS. En Europe, le port CCS serait suffisant étant donné que nous n’avons plus de multiples standards de charge rapide.