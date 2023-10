Tesla devrait considérablement améliorer ses Model S et Model X avec ces deux nouveautés

Après le restylage de la Tesla Model 3 et l'arrivée prochaine du Cybertruck, il est temps pour Tesla de redonner un peu d'intérêt à ses vaisseaux amiraux que sont les Model S et Model X. Selon les dernières indiscrétions, une caméra à l'avant est sur le point d'arrivée. Le début d'une révolution chez Tesla ?

La nouvelle Tesla Model 3 peut faire de l’ombre à la Model S, comme nous l’avons déjà expliqué. C’est un problème pour la marque, qui se doit de montrer que ses voitures haut de gamme restent meilleures que les Model 3 et Model Y.

Il semblerait qu’une caméra avant, qui a d’ailleurs disparu de la nouvelle Model 3 avant même sa sortie officielle, arrive prochainement sur la Tesla Model X et sur la Model S.

Une caméra qui manque terriblement

Il est devenu rare aujourd’hui de trouver une voiture électrique haut de gamme autre que Tesla n’ayant pas de caméra au niveau du pare-choc avant. Sans aller jusqu’à des véhicules au tarif à six chiffres, la Nissan Leaf de 2018 offre déjà une caméra sur son pare-choc pour visualiser les obstacles à l’avant du véhicule, ainsi qu’une vue à 360 degrés.

Plus récemment, la MG ZS EV profite de la même chose, tout comme la Renault Mégane E-Tech, la Hyundai Ioniq 5, ou la plupart des références actuelles du marché. Aux abonnés absent de cette technologie très utile se trouve toujours Tesla, même si le Cybertruck de série devrait logiquement recevoir sa caméra au niveau du pare-choc, comme c’est le cas sur les prototypes actuels qui circulent.

Une des sources de notateslaapp a confirmé que les Model S et Model X allaient être rafraichies prochainement, avec deux ajouts intéressants. Le premier concerne l’arrivée de la caméra frontale, qui permettra sans aucun doute de manœuvrer plus facilement lorsque l’on souhaite se garer près d’un obstacle. Nous ne savons pas à l’heure actuelle si l’utilisation de cette caméra se cantonnera à ce cas d’usage, ou si l’Autopilot et la conduite entièrement autonome en profitera également.

L’éclairage ambiant sur toute la gamme

Autre nouveauté, mineure mais qui prend tout son sens, concerne l’arrivée de l’éclairage à LED ambiant, comme nous le connaissons désormais sur la Tesla Model 3. Récemment, la Tesla Model Y chinoise a profité de cette nouveauté dans le configurateur en ligne, ce qui laissait les Model S et X moins dotées que les véhicules moins onéreux.

Pour conserver une cohérence dans la gamme tout en rendant attractives les Model S et X qui peinent à se vendre en nombre, Tesla déciderait donc de rajouter sur ses lignes de production cet éclairage ambiant en plus de la caméra frontale.

L’avenir nous dira si ces nouveautés sont dévoilées en grande pompe, ou si comme c’est parfois le cas, certains nouveaux propriétaires auront la surprise lors de la livraison.