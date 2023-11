Pourquoi les Tesla se garent aussi mal quand les concurrentes font bien mieux

Si Tesla propose bel et bien une option de parking automatique, la réalité est plutôt accablante : ça ne fonctionne pas dans la plupart des cas, et lorsque ça fonctionne, ce n'est pas satisfaisant. Tentons de voir pourquoi, en 2023, les Tesla se garent encore très mal toutes seules.

Tesla a longtemps été vu comme un précurseur au niveau des aides à la conduite. Son Autopilot est d’ailleurs sorti au grand public en 2015, à une époque où l’association d’un régulateur adaptatif et d’un maintien dans la voie pour proposer une conduite semi-autonome de niveau 2 était assez inédite.

Depuis, beaucoup de travail a été fait chez Tesla, mais avec plus ou moins de réussite. Certains aspects de l’Autopilot originel ne sont toujours pas égalés avec le matériel des véhicules actuellement produits.

Parmi les fonctionnalités qui ne donnent malheureusement pas satisfaction, on retrouve le parking automatique. La promesse de base est simple, à savoir laisser la voiture faire la manœuvre de parking à la place du conducteur, avec l’assurance d’être correctement garé. Qu’est-ce qui fait que Tesla peine à proposer un parking automatique correct, là où d’autres y parviennent plus facilement ?

Ma Tesla se gare toute seule, mais mal

Depuis la disponibilité de l’option Autopilot Amélioré chez Tesla — à 3 800 euros —, on retrouve une fonctionnalité qui promet beaucoup de choses : le parking auto. Enfin, plus précisément, on le retrouvait, puisque cette fonctionnalité a disparu (temporairement) depuis que Tesla a supprimé les capteurs à ultrasons, et se repose uniquement sur les caméras pour les assistances à la conduite.

Le Parking auto est toujours noté sur le configurateur en ligne comme une fonctionnalité « à venir » sur toute la gamme, et le manuel de l’utilisateur y fait encore bien référence. Les Tesla dotées de capteurs à ultrasons peuvent encore aujourd’hui profiter de l’option idoine, mais elle n’est pas au niveau de ce que font les meilleurs constructeurs dans cet exercice.

La dernière vidéo que Tesla a publié sur le sujet date d’avril 2018, et rien qu’à voir la taille de la place, on comprend que son intérêt est limité.

Faisons le tour des autres marques pour voir ce qu’elles proposent, et tentons de comprendre ce qui fait que Tesla n’arrive pas à les égaler.

Hyundai, BMW, Xpeng ou Honda arrivent à faire mieux

Depuis une mise à jour dans le courant de l’année 2021, Tesla permet d’utiliser le parking auto en lisant les lignes peintes au sol pour les places de parking en bataille, toujours avec la lenteur qu’on lui connait. Le parking auto de Tesla ne fonctionne toujours pas sur les places en épi, mais uniquement en créneau ou bataille.

L’un des principaux reproches qui lui sont fait est sa lenteur extrême, qui est assez embarrassante pour le conducteur s’il y a du trafic derrière lui. La vidéo ci-dessous montre les différences entre une Tesla Model 3, une Hyundai Ioniq 5 et une BMW i3 sur l’exercice du parking automatique.

Comme vous pouvez le voir si vous visionnez la vidéo ci-dessus, à de chaque essai de parking en bataille (à partir de 18:20), la Tesla Model 3 ne propose pas de parking auto, sans doute à cause de la longueur de l’espace entre les deux véhicules garés.

Sur l’essai de parking en créneau (entre 10:00 et 18:00), les résultats sont encourageants lorsque ça fonctionne, ce qui n’est pas le cas lors du premier essai, qui s’éternise. De notre propre expérience, l’inconsistance de cette fonctionnalité est bien réelle. Dans des conditions similaires, la Hyundai Ioniq 5 dans la vidéo ci-dessus arrive à faire plus rapide, et se permet même de proposer le parking totalement autonome, sans personne à l’intérieur de la voiture. En Europe, Tesla ne propose toujours pas cette fonctionnalité.

Le bien connu Bjørn Nyland a également montré en vidéo les « prouesses » du parking automatique de sa Tesla Model 3 Performance, avec le même constat que nous, à savoir que l’option est très insatisfaisante.

Pire, elle semble s’être détériorée avec le temps, comme le montrent les essais dans cette vidéo avec une Tesla Model S équipée de l’ancien hardware, qui s’en sort mieux que les nouvelles voitures de la marque (ce qui tend à montrer à nouveau que l’Autopilot ne fait pas que s’améliorer, bien au contraire).

La Honda-e montre ce que pourrait être un bon parking automatique, au moins en ce sens où le véhicule annonce clairement ce qu’il va faire : où il va aller, comment il va y aller, jusqu’où il avance, etc.

La marque chinoise Xpeng montre aussi dans la vidéo ci-dessus que son parking automatique est bien plus abouti que celui de Tesla, avec l’affichage de multiples places à choisir depuis l’écran, là où Tesla décide de la place à utiliser. Avec un peu de développement logiciel, il semble possible pour Tesla d’améliorer drastiquement son parking auto, mais pourquoi n’est-ce pas fait ?

Pourquoi Tesla n’améliore pas son parking auto ?

Si d’autres constructeurs parviennent à faire mieux, qu’est-ce qui fait que Tesla —une marque très impliquée sur le développement logiciel— laisse son parking auto à l’abandon ? Ceux qui connaissent bien la firme d’Elon Musk ont bien en tête que de nombreuses fonctionnalités sortent en version bêta, et restent malheureusement éternellement en bêta.

Les efforts en termes de développement logiciel semblent tous se concentrer sur la conduite autonome (FSD bêta aux États-Unis et au Canada depuis plus de 3 ans), et les fonctionnalités annexes comme le parking auto, la sortie auto et la sortie auto intelligente sont clairement à l’abandon depuis longtemps.

Ceci aboutit à une situation comme celle d’aujourd’hui, à savoir que ces fonctionnalités sont en effet disponibles (et encore, pas sur les dernières voitures de la marque sans capteurs à ultrasons), mais sont tellement inefficaces qu’elles n’apportent satisfaction à personne.

Le pire dans tout ça, c’est que les nouvelles Tesla qui n’intègrent plus les capteurs ultra-son sont moins doués pour les manœuvres de parking manuelles, à cause de la faible visibilité face au pare-choc avant. On espère que l’hypothétique caméra du pare-choc avant de la nouvelle Model 3 fera bientôt son apparition.

La suppression des capteurs ultra-son est fait pour réduire les coût de production. On imagine que les équipes de développeurs ne sont pas mises sur le sujet des manœuvres de parking pour les mêmes raisons. Car ce n’est pas ce qui fait vendre.

Peut-être que Tesla n’a pas encore réussi à développer le logiciel associé à l’abandon des capteurs à ultrasons pour les manœuvres à basse vitesse, et cela ne semble pas être la priorité du moment pour la marque. Il faut reconnaître que les autres constructeurs n’ont pas utilisé l’approche drastique de Tesla, à savoir de supprimer un maximum de matériel, et gardent un radar, des capteurs à ultrasons, des caméras, et parfois même un LiDar pour pouvoir s’assurer une excellente connaissance de l’environnement. L’avenir nous dira si Tesla parvient à faire aussi bien sans toute cette suite de capteur, ce qui n’est pour le moment pas le cas.