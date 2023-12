Tesla : voici comment annuler l’effet indésirable de la grande mise à jour de Noël

Suite au rappel — qui n'en est pas vraiment un — exigé par la NHTSA, Tesla vient de déployer une mise à jour qui va sans aucun doute faire parler d'elle. En l'occurrence, elle peut priver le conducteur d'utiliser l'Autopilot de sa voiture pendant une semaine, s'il en a fait un mauvais usage répété. Mais il est possible de passer outre cette limitation.

Décidément, on entend beaucoup parler de l’Autopilot de Tesla en cette fin d’année. Entre la mise à jour forcée pour répondre aux autorités américaines et le fait que les évolutions n’aillent pas toujours dans le bon sens, l’arrivée de la version 2023.44.30 (qui est censée être la mise à jour de Noël) ne va pas faire beaucoup d’heureux.

Si on s’attendait à voir de nouvelles alertes visuelles pour mettre en garde sur l’utilisation de l’assistance au maintien de cap, on n’imaginait pas forcément que Tesla prenne des décisions aussi drastiques que ce que laissent transparaître les notes de version fraichement dévoilées.

Une fois, ça va. Deux fois, ça va… Mais cinq fois : plus d’Autopilot pour une semaine

Jusqu’à présent, toute utilisation incorrecte de l’Autopilot avait pour conséquence sa désactivation jusqu’à la fin du trajet en cours. Il fallait alors repasser en mode Parking durant un bref arrêt, puis au redémarrage, l’Autopilot était de nouveau disponible. Sur les véhicules américains équipés du FSD bêta, plusieurs alertes successives ignorées privaient le conducteur de son utilisation pendant plusieurs jours, histoire de faire passer le message.

Maintenant, Tesla va appliquer cette méthode à l’Autopilot de base, à savoir l’assistance au maintien de cap et le régulateur de vitesse adaptatif. Si l’on en croit les notes de version pour le moment uniquement publiées en anglais, le texte est sans équivoque :

Pour un maximum de sécurité et de responsabilité, l’utilisation des fonctionnalités de l’Autopilot sera suspendue si une utilisation inappropriée est détectée. Une utilisation inappropriée se produit lorsque vous, ou un autre conducteur de votre véhicule, recevez cinq « désengagements forcés du pilote automatique ». Un désengagement se produit lorsque le système de pilote automatique se désengage pour le reste d’un trajet après que le conducteur ait reçu plusieurs avertissements sonores et visuels d’inattention. Les désengagements initiés par le conducteur ne sont pas considérés comme une utilisation inappropriée et sont attendus de la part du conducteur. Gardez les mains sur le volant et restez attentif à tout moment. L’utilisation d’appareils portatifs lors de l’utilisation du pilote automatique n’est pas autorisée.

Le principal problème réside dans le fait que certains désengagements forcés le sont de manière injustifiée, soit parce que des caméras n’ont plus de visibilité, soit à cause d’un faux positif. Beaucoup de conducteurs se plaignent déjà d’avoir des alertes incitant à mettre les mains sur le volant alors même que leurs mains sont sur le volant, et si le véhicule ne détecte pas de mouvement, un désengagement forcé se produit.

Nul doute que ces conducteurs l’auront mauvaise lorsque, après quelques désengagements, ils se retrouveront privés d’assistance à la conduite pendant une semaine.

Pour rappel, sous l’appellation Autopilot se cache l’utilisation conjointe d’un régulateur de vitesse adaptatif et d’une assistance au maintien de cap. Et lorsque Tesla dit que l’Autopilot sera indisponible, il fait bien référence aux deux fonctionnalités. Dit autrement, les propriétaires ne pourront pas utiliser de régulateur de vitesse pendant une semaine s’ils sont pris la main dans le sac — que ce soit légitime ou non — et qu’ils ont eu 5 désengagements forcés de l’Autopilot.

Le texte ne précise pas s’il s’agit de 5 désengagements forcés durant le même trajet, le même jour, la même semaine, ou toute autre période possible.

Comment outrepasser cette limitation

Si toutefois cela vous arrive et que vous souhaitez éviter d’être bannis pendant une semaine, une astuce existe tout de même : redémarrez l’écran central (en restant appuyé sur les deux molettes du volant) avant de vous mettre en Park. Ceci remet les compteurs à zéro avant l’envoi des données à la maison mère, et peut vous permettre de continuer à profiter du régulateur de vitesse adaptatif et de l’assistance au maintien de cap. C’était le cas avec le FSD bêta en début d’année 2023, et ça ne devrait pas avoir changé depuis.

Enfin, il faut espérer que Tesla n’ouvre pas une porte difficile à refermer aux États-Unis, où les procès vont bon train. Certains conducteurs pourraient se liguer contre la firme en arguant le fait qu’ils se retrouvent privés de fonctionnalités pour lesquelles ils ont payé.