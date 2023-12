Tesla retire subitement Disney+ de ses voitures à cause d’Elon Musk : voici comment le récupérer

Il s'agit sans doute là d'un caprice qui ne devrait concerner que deux personnes, et pourtant il y a des répercussions sur des millions de clients. Elon Musk et Bob Iger, respectivement PDG de Tesla et Disney, sont en froid. Lors de la dernière mise à jour logicielle de ses véhicules, Tesla a donc retiré Disney+ du système d'infodivertissement. Heureusement, on peut le récupérer.

Depuis quelque temps, Elon Musk est en froid avec le patron de Disney Bob Iger. Il lui a adressé un message directement lors d’une interview récente, sans équivoque, montrant bien que les deux hommes ne peuvent plus se supporter.

Cette querelle de milliardaires aurait pu ne pas aller plus loin, sauf que sur les Tesla, on retrouvait jusqu’à présent un raccourci vers le service de streaming Disney+. Disney ayant décidé de réduire drastiquement son budget publicité sur X — le réseau social possédé par nul autre qu’Elon Musk —, Tesla a répliqué en supprimant Disney+ de ses voitures. Serait-ce dénigrer que de dire que tout ceci est mesquin ?

Disney+ a disparu de ma Tesla : comment le récupérer ?

Sur une Tesla, lorsqu’elle est stationnée, il est possible d’utiliser l’application cinéma pour afficher des raccourcis vers certaines applications populaires de divertissement. On retrouve par exemple Youtube, Netflix, Twitch, et jusqu’à présent, Disney+.

Mais avec l’arrivée de la mise à jour 2023.44.30, ce dernier a disparu. Comme souvent avec Tesla, si les ajouts sont relativement bien documentés dans la note de version, ce qui est retiré ne l’est pas, et ce sont les utilisateurs qui le découvrent malgré eux.

Pour tout de même regarder un film ou une série sur la plateforme de Disney, ce n’est pas très compliqué, quitte à passer par le navigateur web, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Une fois être allé sur le site de Disney avec le navigateur, l’application réapparaît comme par magie dans votre Tesla !

Si vous voulez regarder Disney+ mais que vous n'avez plus le raccourci, passez par le navigateur : ça se met tout seul en plein écran. pic.twitter.com/ezDSVtSKlM — Bob Jouy (@bobjouy) December 19, 2023

Il ne s’agit donc pas d’un bannissement total de Disney+ par Tesla, mais bien simplement de compliquer un peu la tâche des clients qui souhaitent l’utiliser, en cachant le raccourci par défaut.

Pour rappel, il est possible sur la plupart des sites de vidéos en ligne (MyCanal, Plex, Amazon Prime Video, etc.) de passer par le navigateur pour les utiliser en plein écran. L’application Cinéma n’est qu’un affichage de raccourcis directement en plein écran, et n’est donc pas une liste exhaustive des sites consultables.