Le prix des Tesla Model 3 va-t-il réellement augmenter en Europe ? La Chine à la rescousse

Les voitures électriques produites en Chine (Tesla Model 3, MG4, Dacia Spring, etc.) et vendues en Europe vont subir une hausse drastique des droits de douanes dès le 4 juillet prochain. Mais la Chine n'est pas d'accord, et tente de faire changer d'avis l'Europe. En préparant une riposte qui pourrait déplaire à la Commission européenne.

Dès le 4 juillet 2024, les constructeurs de voitures électriques produites en Chine et vendues en Europe seront contraint de payer à l’Europe des droits de douanes extrêmement élevés : jusqu’à 38 % pour certains, en plus des 10 % déjà en place depuis des années. Le but de l’Europe : rétablir une concurrence loyale entre elle et la Chine, qu’elle accuse avoir massivement subventionnés les constructeurs locaux. D’ailleurs, une récente étude estime que la Chine aurait mis 230,8 milliards d’euros sur la table pour aider son industrie automobile à passer au 100 % électrique.

La probable hausse de prix des Tesla Model 3

Quoi qu’il en soit, ces droits de douanes auront deux conséquences possibles : faire fondre les marges des constructeurs automobiles concernés (Tesla, MG, BYD, Dacia, etc.), soit augmenter les prix de leurs voitures électriques vendues en Europe. Voire un mix des deux solutions. D’ailleurs, Tesla a déjà prévu qu’à partir du mois de juillet, les tarifs des Model 3 devraient augmenter en Europe. Rappelons que la berline américaine livrée en Europe est fabriquée en Chine, contrairement à la Model Y, fabriquée à Berlin, en Allemagne.

On ne sait pas encore à combien s’élèvera la hausse de prix, car Tesla fait partie des rares constructeurs à avoir le droit à un traitement à part. Les droits de douanes supplémentaires à payer ne sont ainsi pas connus. On imagine que la raison est simple : Tesla est l’un des seuls constructeurs étrangers à produire et vendre ses voitures en Chine sans avoir noué de partenariat avec un acteur local, sous la forme d’une coentreprise. On imagine alors que le constructeur américain a moins profité des subventions locales que ses concurrents.

La Chine tente la négociation avec l’Europe

L’agence de presse Reuters nous apprend que la Chine tente de négocier avec la Commission européenne pour retarder voire carrément supprimer l’entrée en vigueur des droits de douanes supplémentaires prévue pour le 4 juillet prochain. Rappelons que ces droits de douanes sont temporaires, puisque l’enquête de l’Europe et les droits de douanes finaux sont prévus pour être annoncés le 2 novembre 2024.

Mais il semble délicat que l’Europe supprime ces droits de douanes temporaires, en seulement quelques jours, alors qu’il a fallu des mois de négociation entre les différents États membres pour arriver à un consensus. Selon certains experts, la seule solution pour que cela arrive serait que la Chine s’engage à supprimer tous les griefs relevés par la Commission européenne dans son enquête.

Cette semaine, des discussions techniques auront lieu à Bruxelles avec des représentants chinois. Mais selon Reuters, aucune décision ne devrait être prise avant la fin des élections européennes françaises, qui auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. Maximilian Butek, directeur de la Chambre de Commerce Allemande en Chine annonce même qu’il y a « zéro chance » qu’une décision soit prise avant le 4 juillet.

En coulisses, la Chine préparerait déjà une contre-attaque commerciale. Les droits de douanes pourraient augmenter sur différents produits, comme le porc et le lait, mais aussi les voitures thermiques. Les grosses berlines allemandes seraient visés, avec un droit de douane de 25 % pour les moteurs d’une cylindrée supérieure à 2,5 litres.

Le prix des Tesla Model 3 devraient donc bel et bien augmenter dès le début du mois de juillet, sauf si un changement dernière minute intervient dans les discussions entre la Chine et l’Europe.