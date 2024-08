Trois ans de charge gratuite et de conduite autonome pour 5 000 dollars : l’étonnante proposition de Tesla

Tesla vient de lancer un étonnant pack sur ses Model S et Model X : contre 5 000 dollars, vous pouvez accéder pendant trois ans aux Superchargeur de façon gratuite et illimitée, à la conduite autonome et à la connectivité « Premium ». Une proposition alléchante ?

Tesla Model S Plaid // Source : Tesla

Si l’actualité (et l’immense majorité des ventes) de Tesla tourne autour des Model 3 et Model Y, les « vieilles » voitures de la gamme que sont les Model S et Model X n’ont pas pour autant dit leur dernier mot.

La marque vient ainsi de mettre à jour le configurateur américain de ces deux modèles avec l’apparition d’un étonnant « 3-year bundle » à 5 000 dollars, vous faisant accéder durant trois ans aux Superchargeurs de façon gratuite et illimitée, ainsi qu’à la conduite autonome et à la connectivité premium. Un bon plan ?

Le retour de la charge gratuite

Décortiquons. La charge gratuite et illimitée sur les Superchargeurs fait donc son grand retour, puisque les premières Model S & X bénéficiaient déjà de cet avantage massue jusqu’en 2017. Reste qu’il faut désormais payer pour en profiter.

Tesla Model X // Source : Tesla

Heureusement, ce pack vient également avec l’accès au Full Self-Driving (FSD), le nom de la conduite autonome de Tesla, qui vient de sortir du stade « bêta ». Une fonction bluffante, pour l’instant réservée aux USA, même si plusieurs rumeurs indiqueraient une arrivée prochaine en Europe et en Chine.

Enfin, la « connectivité premium » fait aussi partie du lot. Très concrètement, il s’agit d’une connexion internet étendue, permettant d’accéder, entre autres, à la navigation connectée (Tesla refusant toujours la compatibilité avec Android Auto ou Apple CarPlay), au streaming audio et vidéo ou au navigateur internet.

Un bon plan ?

Reste qu’il faut tout de même payer 5 000 dollars pour en profiter durant trois ans « seulement » – soit 1 667 dollars par an. Est-ce un bon calcul ?

Concernant le FSD, il est possible de l’acheter pour la somme (astronomique) de 8 000 dollars à la commande, mais de façon définitive. La connectivité premium est disponible par abonnement pour 9,99 dollars par mois après un an offert, soit 239,76 dollars très précisément sur ces trois ans.

Tesla Model S Plaid // Source : Tesla

Quant à l’accès aux Superchargeurs, difficile de prédire un coût sur trois ans, puisque cela dépend de l’usage de chaque propriétaire, sans compter que chaque station dispose de son propre tarif, qui évolue d’ailleurs tout au long de la journée.

Reste que le coût en général modéré de l’énergie aux bornes Tesla nécessiterait de nombreuses recharges avant de rentrer dans ces frais. Les calculs seront donc de mise pour déterminer de l’intérêt ou non de cette option, à laquelle la France n’a de toute manière pas (encore) droit, le FSD n’étant toujours pas autorisé ici.