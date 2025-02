Ce qui cloche avec le nouveau Tesla Model Y

Ça y est, Tesla vient d’ouvrir les commandes de (presque) toutes les versions de son nouveau Model Y. Si la voiture électrique la plus vendue au monde s’améliore dans bien des domaines, certains points nous laissent sur notre faim. On vous explique pourquoi.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Après de nombreuses rumeurs, Tesla a enfin levé le voile sur son nouveau Model Y en janvier 2025… du moins dans une unique version de lancement, richement dotée.

La seconde étape vient d’être franchie avec l’ouverture à la commande de la gamme complète (ou presque), l’occasion de pouvoir comparer les différences avec l’ancien Model Y. Et si de nombreux progrès ont été apportés, Tesla a été pingre sur certains sujets.

Un rappel des nouveautés

Après cinq ans d’une commercialisation qui a dépassé tous les records, le Model Y s’offre une cure de jouvance. Le style extérieur se modernise, avec une face avant revue et un hayon arrière doté d’un éclairage indirect. L’aérodynamisme évolué et diverses améliorations font baisser la consommation, déjà très faible.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

L’habitacle évolue, avec des sièges avant ventilés de série, une planche de bord revue, un écran arrière, une banquette motorisée… et le retour des clignotants, disparus sur le reste de la gamme. Enfin, le confort a été travaillé, avec une insonorisation et des suspensions revues.

La gamme actuelle est la suivante :

Propulsion : 500 km d’autonomie WLTP, 44 990 euros

Grande Autonomie Propulsion : 622 km WLTP, 46 990 euros

Grande Autonomie Transmission Intégrale : 586 km WLTP, 52 990 euros

La version « Launch Series » de lancement disparaît. Une version « Performance », encore plus dynamique, devrait voir le jour dans les prochains mois.

Une personnalisation réduite

Dans cet océan de nouveautés, quelques détails nous titillent. La première : le degré de personnalisation. Certes, les Tesla n’ont jamais brillé par leurs catalogues de couleurs ou d’options, à l’inverse des allemands. L’efficacité est mise à l’honneur : une diversité réduite, c’est moins de coûts de production.

Reste que Tesla aurait tout de même pu faire des efforts. Des cinq teintes proposées, quatre sont noires, blanches ou grise – seul le joli « Rouge Ultra » donne un peu de peps, mais il est facturé 2 600 euros. Dommage que le bleu clair des versions asiatiques ne soit pas repris.

Dommage aussi que la version « Propulsion » n’ait pas le droit aux jantes 20 pouces, proposées sur les autres motorisations, alors que c’était le cas sur l’ancienne version du Model Y. Seules les jantes 19 pouces, certes extrêmement aérodynamiques, sont ainsi disponibles.

Un intérieur moins équipé sur les versions « grand public »

Comme vu plus haut, l’habitacle du nouveau Model Y gagne en confort et en praticité. Reste qu’un coup d’oeil sur les équipements nous fait remarquer une baisse des équipements sur les versions « Propulsion » et « Grande Autonomie Propulsion ».

La première : la sellerie « Premium », avec un joli Nubuck sur les contre-portes, n’est désormais de série que sur la version haut de gamme « Grande Autonomie Transmission Intégrale ». Les deux autres doivent maintenant se contenter de tissu – ou payer les 1 190 euros de la sellerie blanche, identique aux trois motorisations.

Habitacle du Model Y Propulsion // Source : Tesla

Ces deux versions sont également moins bien dotées niveau système son. Si l’intégralité des anciens Model Y bénéficiaient de 13 haut-parleurs et d’un caisson de basse, les deux versions les « moins chères » doivent désormais se contenter de 9 haut-parleurs, sans caisson de basse. Seule la version haut de gamme bénéficie d’un système audio amélioré, avec 15 haut-parleurs et caisson de basse.

Une fiche technique qui stagne

Certes, le Model Y n’avait pas forcément besoin d’une profonde mise à jour de sa fiche technique : sa consommation était déjà très basse, son dynamisme de bon niveau.

Tesla a d’ailleurs travaillé sur le sujet, en abaissant encore la consommation (la version Propulsion est homologuée à 13,9 kWh/100 km, un score de citadine !), de quoi augmenter l’autonomie tout en conservant une voiture plutôt légère pour sa catégorie (1 928 kg, certes en légère hausse). Le confort, point faible du précédent Model Y, semble également avoir été amélioré.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Reste qu’on aurait peut-être aimé une recharge plus rapide. Sans être mauvais, le Model Y ne brille pas dans ce domaine, avec des temps de charge d’environ 30 à 35 minutes sur borne rapide – exception faite des batteries BYD sur l’ancienne version Propulsion, qui expédient l’affaire en 25 minutes.

Sur le sujet, le nouveau Model Y stagne, alors que Tesla a eu cinq ans pour travailler dessus. Dommage, dans un contexte où de plus en plus de concurrents (Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Xpeng G6, Zeekr 7X, etc) passent au 800 volts, de quoi garantir des recharges en moins de 20 minutes.

Les versions les plus attendues livrées plus tard

Certes, les commandes sont ouvertes pour toutes les versions, mais elles ne seront pas disponible au même moment. Les premiers clients livrés seront ceux de la version Grande Autonomie Transmission intégrale, dès mars 2025, avant ceux de la Propulsion en « mai – juin 2025 », puis la Grande Autonomie Propulsion en juin 2025.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Un choix qui peut s’expliquer par la montée en cadence de l’usine de Berlin, d’où sortent les Model Y européens, et une petite stratégie commerciale pour pousser les clients à passer sur la version la plus onéreuse, mais les chiffres de vente de Tesla risquent de souffrir de février à mai : le Model Y est une véritable locomotive des ventes de la marque, et l’arrivée tardive des deux versions les plus demandées (car compatibles avec la bonus écologique) pourrait grever les résultats de la marque.

Une image à assumer ?

Enfin, dernier point : s’il est certain que l’ancien Model Y était une référence des SUV électriques familiaux et que cette nouvelle version, certes malgré les défauts cités plus haut, semble continuer dans cette direction, d’autres facteurs pourraient ternir l’image de la voiture.

Elon Musk en 2017 // Source : Bret Hartman / Flickr (CC BY-NC 2.0)

Peut-être la plus grande d’entre elles : les frasques d’Elon Musk, président de Tesla. Ses récentes prises de position, notamment politiques, semblent avoir un fort impact sur l’image de la marque, quasi fusionnelle avec celle de Musk.

Les chiffres de vente de janvier, en forte baisse, ne sont peut-être pas suffisants pour conclure sur une tendance de fond, mais il est indéniable que l’image de Tesla s’est profondément modifiée ces derniers mois. Malgré les qualités intrinsèques du Model Y, les propriétaires de voitures électriques, à tendance progressiste, voudront-ils franchir le cap ? Réponse à toutes ces questions dans les prochains mois.