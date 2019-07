Attendu pour l’été 2019 suite aux déclarations d’Elon Musk plus tôt cette année, le pick-up électrique de Tesla devrait finalement pointer le bout de son nez un poil plus tard : d’ici deux ou trois mois, d’après le patron, soit plutôt en automne.

Dire que la communauté automobile attend de pied ferme le pick-up électrique de la marque Tesla serait presque un euphémisme. Il faut dire qu’Elon Musk n’a pas hésité à vendre du rêve à propos de ce projet qu’il considère d’ailleurs comme l’un des plus excitants de sa carrière. Bien qu’en face, la concurrence se met d’ores et déjà en place avec l’apparition de nouveaux acteurs comme Rivian et son R1T.

Plus question, donc, de perdre du temps face à la montée en puissance de rivaux potentiellement dangereux : c’est pourquoi le fondateur de SpaceX avait affiché sa volonté, en février puis en juin dernier, de lever le voile sur son chouchou électrique dès l’été 2019. La fin du mois de juin, tout comme le mois de juillet, font désormais partie du passé. Et rien ne laisse penser que le mois d’août sera l’occasion pour Tesla de révéler son produit.

We’re close, but the magic is in the final details. Maybe 2 to 3 months.

— e^👁🥧 (@elonmusk) July 27, 2019