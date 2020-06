Model S : Tesla aurait caché des problèmes de fuites dans ses batteries

Alors que Tesla s’apprête à dévoiler une technologie de batteries révolutionnaire, le média Business Insider révèle que l’entreprise aurait commercialisé des Model S avec des batteries défectueuses, sous la pression des actionnaires.

Le timing ne pouvait pas être plus mauvais. Alors que Tesla devrait bientôt dévoiler des batteries à la durée de vie quasi illimitée, une enquête de Business Insider vient égratigner la réputation de l’entreprise. Trois anciens employés ont indiqué au média américain (e-mails internes à l’appui) que certaines Model S construites en 2012 étaient équipées de batteries défectueuses.

Plus précisément, deux erreurs de conception laisseraient s’échapper le liquide de refroidissement de l’accumulateur placé sous le plancher. La première faille repose sur le choix des matériaux, les ingénieurs ayant opté pour un bloc de refroidissement en aluminium, un alliage particulièrement sensible aux fissures. Selon un employé de l’entreprise, ces fuites seraient aussi liées à des problèmes de raccordements entre les bobines et le système de refroidissement.

Business Insider rappelle que les fuites de liquide de refroidissement augmentent les risques de combustion de la batterie. Toutefois, le lien de cause à effet sur les quelques Model S ayant pris feu sans explication reste à prouver. De nombreux autres facteurs entrent en ligne de compte dans ce genre de situation, d’autant que ces cas restent isolés.

Un problème connu, mais placé sous silence

Selon les sources de Business Insider, un salarié aurait averti ses supérieurs des risques de fuites. Mais pour tenir son calendrier et sous la pression des actionnaires, Tesla aurait continué de miser sur « des bobines qui fuyaient à divers stades de la production » jusqu’à fin 2012. Peut-on en déduire que seuls les Model S vendus aux États-Unis sont concernés, leur commercialisation n’ayant débuté en Europe qu’en 2013 ? Nous n’aurons aucune réponse, Tesla ayant refusé de commenter les révélations de Business Insider.

Cette « affaire » ne pouvait pas plus mal tomber puisque Tesla fait l’objet d’une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) après que des écrans tactiles ont cessé de fonctionner sur… des Model S.