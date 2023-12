Test du Thomson Roxxor G16 : gamer sans exception

Oui, les acteurs français sont présents sur le marché de la high-tech. Et que les mauvaises langues se taisent : pas uniquement pour créer des tire-bouchons connectés au Wi-Fi sans qu’on sache véritablement pourquoi. Thomson, la marque historique dont l’histoire débute en 1893, est, lui aussi, sur le marché, et a sorti son propre PC gamer avec le Roxxor G16. Son nom appartient certes à une autre époque d’internet, mais qu’en est-il de sa configuration ?

Thomson Roxxor G16 (2023) Fiche technique

Modèle Thomson Roxxor G16 (2023) Dimensions 359 mm x 199 mm Définition 2560 x 1440 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i9-13900H Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4070 Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1000 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 3290 grammes Profondeur 273 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Thomson pour ce test.

Thomson Roxxor G16 (2023) Design

Empêchons-nous un instant d’écrire 2000 mots qui ne feraient que vanner ce choix audacieux de nom de gamme pour se concentrer sur le produit lui-même, qui à première vue ne semble pas vraiment sortir du cadre bien établi des PC gamers. Le Roxxor G16 s’affiche en effet avec un châssis métallique sur le dessus, et plastique au dos, comme la plupart des configurations des concurrents bien établis sur le marché. Son logo, deux griffes qui s’entrecoupent, n’est pas particulièrement sobre, mais entre trois serpents et une tête d’alien, peut-on vraiment lui jeter la pierre ?

Ceci étant dit, il faut tout de même souligner une chose : le PC fait son poids. 3,29 kilogrammes pour être exact, ce qui ne le place pas particulièrement dans la tendance moderne d’amincissement de toutes les catégories de PC. Et puis, il y a tout de même un autre point : sorti de ce logo, rien, mais absolument rien, ne le fait sortir du lot. Pas une petite ligne de LED, pas une touche de couleurs. On a tout de même l’impression d’être devant un PC marque blanche que Thomson a griffé avant de revendre. Ce qui n’est pas forcément un mal, d’autant que le Roxxor G16 est tout de même bien conçu.

Clavier et pavé tactile

Le clavier intégré n’est, lui aussi, pas particulièrement remarquable, sans être mauvais. Nous sommes sur des touches bien espacées avec une bonne distance d’activation, et un rebond honnête pour ce genre de configuration. Le principal souci de celui-ci est qu’à son centre, le châssis est très flexible.

Le pavé tactile est lui d’une diagonale très satisfaisante, avec un clic affirmé très appréciable. Son revêtement n’est pas la dernière plaque de verre à la mode du marché, mais glisse suffisamment pour être confortable.

Connectique

À gauche de l’appareil, nous retrouvons un port USB-A 3.2 Gen 1 ainsi qu’un port casque et un port micro, à l’ancienne. À droite, nous avons un second port USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2 et un lecteur de cartes micro SD. Et enfin, à l’arrière, nous retrouvons un port Thunderbolt 4, un HDMI 2.1, un port Mini DisplayPort 1.4 et un port Ethernet 2.5G.

Sorti d’un lecteur de cartes SD plein format, on ne peut pas dire que le Roxxor G16 n’offre pas une connectique complète.

Webcam et audio

La webcam 1 mégapixel est clairement un terrain sur lequel Thomson n’a pas voulu investir. Le rendu est tout simplement mauvais. Les haut-parleurs sont du même acabit, avec un son qui peine à convaincre plus qu’un smartphone d’entrée de gamme. Ce n’est pas si terrible, puisque de toute manière, il vous faudra porter un casque pour vraiment profiter de la configuration… Mais nous en parlerons plus tard.

Thomson Roxxor G16 (2023) Écran

Le Thomson Roxxor G16 intègre une dalle IPS LCD de 16 pouces supportant une définition native Quad HD de 2560 x 1440 pixels, soit un ratio 16:10. Cet écran est capable d’atteindre un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz et est traité avec un revêtement mate.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture à 102,9% de l’espace sRGB pour 72,9% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale est relevée à 388 cd/m², avec un ratio de contraste de 1093:1 dans la norme des IPS LCD sur le marché. Rien de transcendant, rien de mauvais non plus : nous sommes dans la moyenne.

La température de couleurs moyenne est de 6792K, étonnamment proche de la norme NTSC recherchée, pour un Delta E00 de 1,53 comparé au sRGB qui n’est pas si mauvais. D’autant plus que le plus grand écart mesuré n’est que de 3,28 sur les tons orangés.

Honnêtement ? Nous avons vu bien pire sur le marché. Le Thomson Roxxor G16 propose ici un écran plutôt bon, très honnête pour sa proposition, qui ne fait pas rêver, mais n’offense pas non plus.

Thomson Roxxor G16 (2023) Logiciel

Rien ne saurait plus souligner le feeling de « produit en marque blanche rebadgé » que l’expérience logicielle proposée par le Thomson G16 de 2023. Nous sommes évidemment sous Windows 11, mais avec un logiciel central de gestion de la configuration répondant au doux nom de « Control Center 3.0 ».

Ce dernier offre toutes les configurations que l’on attend généralement, notamment de gestions des performances, mais avec un twist : une interface extrêmement sommaire, et un clavier affiché en QWERTY malgré la configuration AZERTY chère à notre pays. On s’en sortira comme on peut pour configurer ses macros et ses LED, mais tout ceci n’est pas particulièrement rassurant quant au suivi logiciel du produit.

Dans ce milieu en forte concurrence, il faut obligatoirement briller sur tous les aspects. Et cette interface de gestion sommaire ne remplit pas le contrat.

Thomson Roxxor G16 (2023) Performances

La configuration du Thomson Roxxor G16 est très alléchante sur le papier. Nous avons le droit à un Intel Core i9-13900H, un SoC Intel de 13e génération intégrant 14 cœurs — 6 performances et 8 efficients — pouvant turbo jusqu’à 5,4 GHz. À celui-ci est couplé 32 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz. Et pour sublimer le tout, nous retrouvons une NVIDIA GeForce RTX 4070 avec son TGP de 140W. Côté stockage, nous retrouvons 1 To en PCIe 4.0.

Benchmarks

S’il y a bien un point sur lequel on ne peut pas attaquer le Thomson Roxxor G16, c’est qu’il ne ment pas sur la marchandise. Son CPU Intel offre bien l’intégralité de sa performance en continu, comme le prouvent les scores de 16168 points en multi core et 1888 points en single core que nous mesurons sur Cinebench R23, pour un score total de 7809 points sur PCMark 10.

Il en va de même du côté de la GeForce RTX 4070. À 3014 points sur Speed Way, 7628 points sur Port Royal et 5839 points sur Time Spy Extreme, elle rentre bien dans le carcan de ce qui est attendu en performances théoriques pour cette configuration. Le SSD est, lui aussi, une bonne surprise, puisqu’en nous offrant 6730 et 4744 MB/s en lecture/écriture séquentielle, il nous prouve qu’il fait partie du haut du panier des SSD PCIe 4.0, en attendant le PCIe 5.0.

En jeu

Tout cela se retrouve naturellement en jeu, où la configuration ne déçoit pas. Avec le DLSS 3 activé en mode performance, nous retrouvons le 100+ FPS que l’on attend de cette configuration dans la définition native.

Et sans passer par le DLSS, en gardant le ray-tracing activé, c’est autour des 40 FPS que tournent la plupart des derniers gros jeux que nous avons testés. Comme toujours avec la RTX 4070, il est toujours possible de faire le choix de désactiver le ray-tracing, descendre en 1080p ou activer le DLSS pour arriver à surbooster les images par seconde. Le Thomson Roxxor G16 ne déçoit pas le moins du monde.

Refroidissement et bruit

C’est peut-être sur le refroidissement qu’il y a un… NAN JE DISAIS C’EST PEUT-ÊTRE SUR LE REFROIDISSEMENT QU’IL Y A UN PROBLÈME, PARCE QUE LES VENTILATEURS SONT EXTRÊMEMENT BRUYANTS. BRUYANTS ! BRUYANTS !!

Aheum. Oui, le PC fait partie de cette génération qui décolle vite et fort, et si ses 48°C maximum mesurés sont assez impressionnants, il faut reconnaître qu’on échangerait bien un peu de performance pour un peu de tranquillité.

Thomson Roxxor G16 (2023) Autonomie

Le Thomson Roxxor G16 intègre une batterie respectable de 73 Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 230W. Le port USB-C arrière est également compatible avec la norme Power Delivery, ce qui vous permettra de retrouver un peu de jus rapidement avec n’importe quel chargeur l’utilisant. Cependant, vous aurez bien besoin de l’alimentation 230W pour tirer le maximum de performances de la configuration.

Avec une utilisation bureautique simple, le Thomson Roxxor G16 tire sa révérence entre 5 et 6 heures d’utilisation, la mesure typique d’un PC gamer de cet acabit. Rien à souligner de bon ou de mauvais donc : nous sommes dans les crans.

Thomson Roxxor G16 (2023) Prix et disponibilité

Le Thomson Roxxor G16 est vendu au prix de départ de 1899,99 euros en France. La configuration que nous testons ici est vendue 2499,99 euros.