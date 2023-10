Voiture électrique : pour rattraper son retard, Toyota devrait s’inspirer de Volkswagen, Citroën et Renault

Toyota va collaborer avec Suzuki pour concevoir une nouvelle voiture électrique, qui devrait prendre la forme d’un petit crossover. Une manière pour les deux constructeurs de rattraper leur retard tout en limitant les coûts de développement.

Si tous les constructeurs vont devoir accélérer sur le développement de leur gamme électrique, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Certains ont déjà une offre généreuse, comme Volkswagen ou Audi, mais d’autres sont un peu à la traîne. C’est par exemple le cas de Toyota, dont le catalogue est encore assez peu étoffé.

Une nouvelle collaboration

Et pour cause, jusqu’à très récemment, Toyota clamait haut et fort ne pas croire du tout en l’électrique. Selon son ancien patron, Akio Toyoda, l’hybride serait la meilleure solution et serait à peine plus polluant. Mais les choses ont commencé à changer avec l’arrivée de Koji Sato à la tête de la marque nipponne.

Ainsi, la firme a dévoilé son plan d’attaque et entend bel et bien rattraper son retard, avec notamment des voitures électriques offrant une très grande autonomie. Mais un autre constructeur japonais souhaite également progresser. Il s’agit de Suzuki, qui a annoncé sa première voiture électrique au début de l’année via le concept eVX.

Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses et concrètes, alors que Suzuki a dévoilé un programme intéressant pour le Japan Mobility Show qui ouvrira ses portes le 16 octobre prochain. La firme nipponne prévoit notamment de s’associer avec Toyota pour lancer un petit SUV électrique qui devrait reprendre la plateforme GA-B de l’actuelle Toyota Yaris.

Selon le site japonais Best Car, Toyota souhaite capitaliser au maximum sur le succès des SUV urbains sur son marché natal et a choisi Suzuki pour ses connaissances dans le domaine des petites voitures. Il se murmure que ce nouvel arrivant sera également destiné à l’Europe ainsi qu’à l’Inde. Ce qui laisse penser qu’il affichera un tarif réduit, qui n’est évidemment pas encore connu.

Un futur bZ2X ?

Ce dernier pourrait-il être situé sous les 25 000 euros, afin d’aller chasser sur les terres de la future Citroën ë-C3 et de la Volkswagen ID.2 ? Tout est possible, et cela est même très probable. Ce nouveau venu pourrait porter le nom de bZ2X et devrait se positionner entre les Toyota Aygo X et Yaris Cross dans la gamme du constructeur nippon.

Sa longueur pourrait donc tourner autour des 4 mètres environ. En termes de style, il pourrait s’inspirer directement du Small Crossover Concept, dévoilé en décembre 2021, aux côtés de 14 autres concept-cars Toyota. Il devrait offrir quelques éléments de style au modèle définitif, même si rien n’a encore été confirmé pour le moment par les deux constructeurs, qui restent mutiques sur le sujet.

Un brevet visible sur le site de l’USPTO, l’organisme américain en charge des marques déposées évoque le nom de FT-3e, qui pourrait être le nom du concept qui annoncera le modèle de série. Ce dernier sera-t-il dévoilé par Toyota au salon de Tokyo ? Rien n’est à exclure pour le moment, même si aucune communication n’a été faite.

À l’heure actuelle, on ne sait pas encore quelle motorisation équipera ce nouvel arrivant, mais nul doute que nous en saurons plus au cours des prochaines semaines.