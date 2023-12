Pourquoi les voitures électriques Toyota pourraient faire beaucoup de bruit à l’avenir

Toyota aurait pour projet de proposer des sons à télécharger pour ses futures voitures électriques. C'est en tout cas ce que laisse entendre l'un de ses porte-paroles, qui évoque également d'autres idées malignes pour rendre ses autos encore plus amusantes. Encore plus que les Tesla ?

Si les ventes de voitures électriques sont en hausse et ont même dépassé celles des diesel, il existe encore de nombreux détracteurs. Et ces derniers ont plusieurs arguments à opposer à cette motorisation, pas forcément tous valables. Parmi eux, le prix, l’autonomie ou encore le recyclage des batteries, entre autres.

Un son presque sur-mesure

Mais la question du plaisir revient aussi très régulièrement, alors que les opposants à l’électrique estiment que ces autos sont ennuyeuses. Il suffit pourtant de conduire une Porsche Taycan ou une Tesla Model S Plaid pour se rendre compte que ce n’est pas vraiment le cas. Cependant, les constructeurs travaillent activement afin de trouver des solutions pour rendre leurs voitures zéro-émission (à l’échappement) plus amusantes.

C’est tout particulièrement le cas de Toyota, qui a récemment déposé un brevet pour une fausse boîte de vitesse manuelle allant jusqu’à 14 rapports. Mais ce n’est pas tout, car la firme nippone, qui commence à s’intéresser à l’électrique a d’autres projets. Et pour cause, le constructeur prévoit de lancer des modèles plus sportifs, alors qu’il a récemment dévoilé son concept FT-Se au salon de Tokyo.

À cette époque, la marque affirmait que la voiture serait dotée d’une architecture propulsion afin de permettre aux propriétaires de drifter. Mais ce n’est pas tout. En effet, les journalistes du site Top Gear ont pu s’entretenir avec Simon Humphries, chef de la gestion de la marque, et ce dernier laisse entendre qu’une fonctionnalité insolite sera proposée sur les électriques de Toyota.

Il se pourrait qu’il soit possible de choisir le son qui sera émis par sa voiture dans le futur. Le porte-parole se demande « et si l’on pouvait télécharger son bruit de moteur et son comportement dynamique favoris, et ainsi créer sa propre expérience unique, avec seulement des sourires ? » Voilà qui est très prometteur…

On pense directement à Tesla, qui permet de remplacer le klaxon par n’importe quel fichier audio (comme le bruit d’un animal… ou d’un pet), tout comme le son de verouillage de la voiture. Un humour qu’Elon Musk aime beaucoup.

Une solution de plus en plus répandue

Pour le moment, Toyota ne donne pas de détails sur la manière dont cette solution serait mise en œuvre. Un affichage dans l’écran de la voiture permettra-t-il de choisir un son parmi plusieurs choix ? Ou faudra-t-il télécharger soi-même des bruits de moteur dans son auto ? Il faudra encore attendre un peu avant d’en savoir plus. Mais quoi qu’il en soit, cette fonctionnalité pourrait tout à fait voir le jour.

C’est ce que confirme à demi-mot Masahito Watanabe, directeur de Gazoo Racing. Ce dernier explique que « nous avons fait de nombreux prototypes de voitures électriques et il nous est apparu que le son avait un impact considérable sur le plaisir de conduite […] Nous travaillons encore à concevoir un son aussi exaltant que le comportement de la voiture« . Mais il ne parle pas à proprement parler de choix par le conducteur.

Toyota n’est pas le seul constructeur à vouloir proposer des sons sportifs sur ses voitures électriques. En effet, on remarque que ces dernières sont globalement de plus en plus bruyantes, à cause des sonorités créées par les marques afin de respecter la réglementation. Ces dernières jouent aussi un rôle de signature et ont pour but d’accentuer le comportement sportif de certains modèles.

C’est par exemple le cas de l’Abarth 500e, qui produit un son similaire à celui d’un vrai moteur thermique. On pense aussi à Dodge, qui a conçu un bruit très impressionnant pour sa future Charger électrique. Enfin, impossible de ne pas penser à Tesla avec son mode Boombox.