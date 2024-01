Toyota va proposer des modèles 100 % électriques de l’une de ses voitures les plus mythiques

Ça y est, Toyota croit enfin dans la voiture électrique. Deux de ses prochains modèles vont même recevoir un nom mythique de la marque : Land Cruiser. Au programme, un SUV compact et un second, bien plus haut de gamme.

Après des années de scepticisme et de doutes (et, surtout, après le départ de son ancien CEO, Akio Toyoda), Toyota semble enfin croire en la voiture électrique. Un premier modèle, le bZ4X, est déjà en vente, et la gamme devrait s’étoffer d’ici peu.

Si nous vous avions déjà parlé d’un petit SUV prometteur qui sortira début 2025, le média britannique Autocar lève le voile sur deux autres modèles, qui devraient reprendre l’appellation « Land Cruiser », du nom d’un 4×4 mythique de la gamme, connu depuis plus de 70 ans. Passons aux présentations.

Un « Compact Cruiser » fun et stylé

Le premier des deux modèles a été esquissé par le concept « Compact Cruiser EV » de 2022, dans un format manifestement très proche de la série. L’idée est de reprendre l’esthétique très « aventurière » du Land Cruiser originel, mais dans un format plus compact et accessible.

Autocar nous indique que ce « Compact Cruiser » (dont le nom reste à confirmer) reposerait sur une évolution de la plateforme E-TNGA du bZ4X, bien entendu dans une version à transmission intégrale. On pourrait donc retrouver des caractéristiques techniques similaires, à savoir une batterie d’environ 71 kWh pour une autonomie aux alentours de 450 km en cycle WLTP.

Reste à savoir si ce modèle pourrait être produit à terme dans l’usine européenne que Toyota a annoncé vouloir construire d’ici 2026. On pourrait avoir des nouvelles assez rapidement de ce modèle, peut-être même dès 2024. À suivre.

Un Land Cruiser SE beaucoup plus luxueux et novateur

Si le « Compact Cruiser » est finalement assez peu révolutionnaire dans sa démarche, un second modèle veut aller plus loin. Il s’agira du Land Cruiser SE, lui aussi déjà annoncé par un concept, et qui se veut une déclinaison beaucoup plus haut de gamme.

Deux grandes innovations sont prévues : la première, c’est l’introduction du giga casting, développé par Tesla et repris par Toyota, qui vise à créer d’immenses pièces du châssis d’un seul coup, via de gigantesques presses, au lieu de souder toute une myriade de petits composants.

Une technique qui séduit par les coûts réduits d’industrialisation, des voitures plus rigides et plus légères, mais qui comporte un gros défaut : si une pièce issue du giga casting est endommagée lors d’un choc, les réparations peuvent être tellement coûteuses que la voiture tout entière risque de finir à la casse.

La seconde innovation, c’est une nouvelle génération de batteries. Attention, ce Land Cruiser SE devrait sortir en 2026, date à laquelle les batteries solides promises par Toyota ne seront pas encore disponibles (il faudrait partir sur 2030, et à des volumes très réduits).

En attendant, nous aurons droit à des batteries lithium-ion à la fois plus puissantes, plus denses énergétiquement (cible : 800 km WLTP) et moins coûteuses (-20 %) que la génération actuelle. Une bonne transition en attendant les batteries solides, promettant autonomies de 1 000 km et recharges express de 10 minutes.

Vous l’aurez compris : Toyota veut capitaliser sur l’image forte de son Land Cruiser pour attirer les foules sur ses nouveaux SUV électriques. Une stratégie que semble avoir également suivi Mercedes-Benz, qui devrait sortir une voiture électrique reprenant les airs de son énorme Classe G, mais également par Land Rover, autre constructeur mythique de 4×4, pour développer sa gamme électrique.