Steam Deck : que pensez-vous de la console de Valve ?

Le Steam Deck arrive, et il a de nombreux arguments pour lui : une puissance bien supérieure à la Switch, une ludothèque déjà prête pour peu que vous soyez joueur ou joueuse PC, une compatibilité 4K. D'un autre côté, un certain nombre d'arguments peuvent refroidir : des performances en deçà des consoles actuelles ou d'un PC gaming, une ergonomie qui doit faire ses preuves, et surtout… la présence d'une console portable hybride déjà bien installée dans de nombreux salons.

Gabe Newell l’avait promis, Steam sort une console. Et portable en plus. Le Steam Deck adopte un design très inspiré par la si lucrative Switch. Une proximité qui résonne d’autant plus fort que l’annonce d’un troisième modèle de Switch vient tout juste d’avoir lieu. Les précommandes la Switch OLED sont d’ailleurs d’ores et déjà ouvertes.

Mais au-delà d’une proximité de design, les deux consoles n’ont pas grand-chose à voir. Et la première des différences, c’est que si la Switch est parvenue à convaincre plus de 85 millions d’utilisateurs, le Steam Deck a encore tout à prouver. Les dernières incursions de Valve dans la vente de console n’ont pas été particulièrement brillantes. Le Steam Link, commercialisé en 2015, n’avait pas rencontré son public.

Un vrai petit PC

Le Steam Deck possède cependant de bons arguments pour lui. À commencer par une puissance bien plus importante que la Switch à sa disposition. Paradoxalement, il est aussi moins doté que des consoles de dernière génération comme la Xbox Series X et la PS5 — sans parler d’un PC gamer. C’est ce qui pourrait amener un certain nombre de joueurs PC, a priori la cible principale d’une machine Steam (pour rappel, Steam est le vendeur numéro 1 de jeux dans l’écosystème PC) à hésiter quelque peu avant de passer à la caisse. D’autant que des soucis de compatibilité pourraient venir gêner l’expérience.

Mais son principal argument est aussi cette proximité avec l’écosystème PC. Un joueur ou une joueuse qui mettrait la main sur un Steam Deck n’aurait pas besoin de racheter toute une ludothèque. Il n’aurait qu’à se servir dans sa bibliothèque Steam, souvent déjà bien garnie. Il est clair qu’un store comme Steam, qui pratique des soldes très importantes quasiment tous les mois, peut aussi sembler bien alléchant avant d’acheter une nouvelle console.

Gâchettes et hamac

Autre cas de figure qui pourrait amener de potentiels acheteurs à hésiter : pour beaucoup de joueurs, console portable rime avec jeux indés à la cool dans un hamac ou sur un lit. Or cette partie de l’expérience, beaucoup la trouvent déjà dans une Switch.

Enfin, quelques voix s’inquiètent de l’ergonomie de la machine. Il faut avouer qu’avec ses multiples sticks, gâchettes et boutons dont on ne comprend pas encore trop l’utilité, il y a de quoi se montrer un peu prudent.

C’est dans ce contexte que nous souhaitons connaître votre avis au sujet du Steam Deck, qui devrait sortir d’ici la fin d’année par chez nous.

Chargement Steam Deck : que pensez-vous de la console de Valve ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Elle est super, je compte la précommander

J'hésite à la précommander, car ses caractéristiques sont trop limitées

J'hésite à la précommander, car j'ai peur de son ergonomie

J'ai déjà un PC, non merci

J'ai déjà une Switch, merci

Comme d’habitude, n’hésitez pas à expliquer votre choix dans la rubrique des commentaires, l’article sera mis à jour en fin de semaine prochaine avec les réponses les plus pertinentes