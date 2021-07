L’interface du Steam Deck va aussi arriver sur PC et TV

Le Steam Deck n'est pas la seule plateforme à profiter de sa nouvelle interface. Sur PC et grands écrans aussi il sera possible de retrouver cette mise en forme.

Quelques jours après l’annonce de la Switch Oled par Nintendo, Valve s’est lancé à son tour sur le marché des consoles portables avec le Steam Deck, une sorte de Game Gear capable de faire tourner votre bibliothèque de jeux PC. Quand bien même de nombreux doutes peuvent être soulevés sur ce produit, les précommandes sont ouvertes (pour votre plus grand plaisir) et c’est déjà un succès. Mais même les joueurs et joueuses qui ne l’achèteront pas profiteront tout de même un peu de ce lancement.

Adieu Big Picture

Sur les forums de Steam, un membre a demandé si Steam Deck OS pourrait à terme remplacer Big Picture, ce qui a été confirmé par Austinp_Valve, un employé de la firme de Bellevue. Tous les appareils ayant accès à l’interface Big Picture auront donc à terme accès à la nouvelle interface, bien plus moderne, du Steam Deck. Pour le moment néanmoins, aucune date n’est précisée concernant ce changement. Il y a fort à parier que ce ne sera pas avant le lancement du Steam Deck, prévu pour décembre prochain.

Pour rappel, Big Picture est une interface lancée en 2011 par Valve afin de faciliter la navigation au sein de Steam à la manette plutôt qu’avec un combo clavier/souris. Cela se montre particulièrement utile pour ceux qui ont branché leur PC sur un téléviseur et qui jouent depuis le fond de leur canapé. On retrouve d’ailleurs également cette interface sur le Steam Link, le boitier qui permettait de streamer ses jeux PC sur un autre écran. Le Steam Link n’est plus en vente depuis 2018, remplacé par une fonction logicielle.

C’est une bonne nouvelle que Valve se penche sur l’ergonomie de son interface, Steam étant réputé pour être une usine à gaz à la fois lente et encombrée. Espérons que l’arrivée du Steam Deck améliore les choses.