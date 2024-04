Les joueurs PC privilégient largement Nvidia et Windows 10 : les tendances Steam du mois de mars

Les tendances de Steam indiquent toujours une large domination des cartes graphiques Nvidia auprès des joueurs alors que Windows 10 reste l'OS le plus utilisé sur la plateforme.

Comme chaque mois, Steam révèle les résultats de son enquête sur le matériel et les logiciels. Les chiffres venant de la plateforme de jeu PC la plus utilisée sur le marché, ils permettent de prendre le pouls des tendances actuelles auprès des joueurs.

Nvidia domine, Windows 10 toujours leader

On ne s’en étonne plus, mais le chiffre reste intéressant à mentionner : Nvidia est utilisée par plus de 78% des joueurs sondés dans cette enquête alors que les cartes graphiques AMD comptent pour près de 15%. Le GPU le plus utilisé reste la GeForce RTX 3060 (en progrès ce mois-ci) alors que la première carte AMD mentionné est la Radeon RX 580, une puce vieille de 7 ans.

On note aussi que Windows 10 reste privilégié par les joueurs avec plus de 54% de joueurs l’utilisant, contre 41,6% pour Windows, qui baisse légèrement ce mois-ci. À voir si ces chiffres évolueront avec l’importante mise à jour 24H2 prévue à l’automne prochain, notamment si celle-ci apporte des améliorations en termes de performance au delà des fonctionnalités IA.

Le Full HD toujours privilégié par les joueurs

Si les 16 Go de mémoire vive restent encore utilisés par près de 48% par les joueurs, les 32 Go progressent de plus de 2% ce mois-ci alors que de plus en plus de jeux à gros budget exigent une telle quantité.

Enfin, la définition 1080p (1920 x 1080) reste très majoritairement utilisée par les joueurs sur Steam (plus de 58%) même si le 1440p (2560 x 1440p) progresse à près de 20%. La définition 2160p (équivalent PC de la 4K en 3840 x 2160) reste loin derrière à 3,44%.

Tous ces chiffres nous montrent les dernières normes et technologies comme la 4K ou le ray tracing sont encore exploités par une faible part des joueurs sur PC. La faute à une inflation galopante du prix des composants qui ont freiné les mises à jour matérielles chez les joueurs depuis le COVID.