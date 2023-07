VanMoof : la situation est encore plus compliqué que prévue pour ces vélos électriques

Déjà en difficulté après la suspension volontaire de ses ventes de vélos électriques, la société VanMoof subirait des défauts de paiement, signe d’une crise profonde et d'une faillite imminente ?

On vous le disait hier, Vanmoof est dans une situation périlleuse. La suspension des ventes depuis le 29 juin dernier a tiré la sonnette d’alarme, car n’étant pas un simple bug comme le message officiel peut l’affirmer.

Nouveau rebondissement dans l’actualité de la marque néerlandaise, un investisseur mécontent partage un remboursement non honoré par le constructeur sur les réseaux sociaux, visible via un tweet. Selon l’email rendu public, le fonds d’investissement OnePlanetcrowd a envoyé une “notification de défaut” à Vanmoof afin qu’elle réalise le paiement sous 14 jours (donc au 17 juillet maximum). Ce n’est qu’un exemple parmi certains émergents sur divers réseaux et forums.

Des déboires de longue date

En parallèle, les clients ayant commandé leur vélo électrique connecté sont toujours aussi nombreux à exprimer leur lassitude face au retard de livraison ou au SAV, un souci récurrent chez Vanmoof. Peut-être que la suspension de ventes pourrait réduire l’attente, mais on ignore encore si la situation financière est préoccupante au sein de l’entreprise. Elle accuse des pertes chaque année et vit des tours de table d’investisseurs. La recherche d’un nouveau financement urgent serait en cours pour rétablir la situation, selon Techcrunch.

De plus, la PDG Gillian Tans n’est plus en poste, ayant supprimé le lien avec Vanmoof sur son profil Linkedin, et le cofondateur Taco Carlier aurait également quitté le fabricant selon le média américain. En tous cas, aucun signe de retour à la normal pour acheter son Vanmoof S5 ou X4.

