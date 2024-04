Vanmoof va bientôt lancer une trottinette électrique performante sur la base de la McLaren

Le nouveau propriétaire de Vanmoof, McLaren Applied, a poussé l’idée d’une trottinette électrique en se basant sur son expérience de la Lavoie Series 1, un modèle de pointe.

Cela paraît choquant, mais Vanmoof va bien vendre des trottinettes électriques. Ce véhicule fait partie de la nouvelle stratégie de renaissance de la marque néerlandaise, passée non loin de la disparition. En faillite l’été dernier, la société a été rachetée par Lavoie, une filiale de McLaren Applied.

Une version automatique encore plus haut de gamme

Les premiers objectifs ont été de repenser la fabrication, la distribution et de relancer les ventes des Vanmoof S5 et A5. Les vélos électriques connectés sont disponibles depuis quelques jours en Allemagne et aux Pays-Bas.

C’est de ce dernier pays que l’on apprend donc la seconde étape. La trottinette électrique Vanmoof serait imminente, selon le média Bright toujours bien renseigné sur la firme. Selon lui, la vente “n’est qu’une question de temps” leur aurait confié la direction de McLaren Applied. Car oui, Lavoie est à l’origine un fabricant de trottinettes électriques. La jeune marque britannique a développé la Series 1, un modèle haut de gamme 10 pouces.

La trottinette électrique Vanmoof proche de McLaren ?

Selon toute vraisemblance, la version Vanmoof sera très proche. “De la conception à la technologie en passant par les fonctionnalités supplémentaires, nous pensons que nous y sommes maintenant”, a confié Eliott Wertheimer, fondateur de Lavoie et désormais co-PDG Vanmoof, “nous sommes dans les dernières étapes des tests”.

Source : Lavoie Source : Lavoie Source : Lavoie

La Lavoie Series 1 vise le design épuré aux clignotants intégrés, et la praticité au moyen de deux bras articulés. Elle peut ainsi se plier en trois – avec la potence pliante – et réduire sa place de stockage. Le transport reste toutefois difficile, à cause du poids de 18,5 à 19,5 kg. Ce dernier est variable, car il y a deux versions à batterie différentes (468 et 702 Wh), procurant respectivement 25 et 35 km d’autonomie en mode maximal.

Combien, et quand ?

Et qui dit McLaren, dit puissance au travers un moteur de 650 W continus, 40 km/h en pointe, mais aussi un prix élevé à partir de 1 999 euros. On espère que la trottinette électrique Vanmoof sera limitée à 25 km/h et plus accessible ! Mais quand ? Sachant que la Lavoie débute ses livraisons en juin. “Je ne peux pas donner de date exacte, je n’y suis pas autorisé” explique le dirigeant, “mais cela arrive très bientôt”.