Le Vivo Nex 3 a été certifié par la TENAA. Outre quelques informations confirmées quant à ses caractéristiques, cela indique surtout une annonce toute proche pour le haut de gamme de Vivo.

Depuis quelques semaines, les rumeurs, les teasers et les fuites se sont multipliés autour du prochain smartphone haut de gamme de Vivo, le Nex 3. Désormais, c’est au tour de la TENAA, l’organisme chinois, de certifier officiellement le smartphone.

Comme l’a repéré le site GSM Arena, la TENAA a en effet mis en ligne les fiches produits du Vivo Nex 3. En façade, on retrouve le design avec l’écran aux courbures très prononcées qu’on avait déjà pu voir jusque là. Au dos, le module photo de forme ronde permet d’accueillir trois appareils photo différents.

La TENAA livre également quelques informations au sujet de la fiche technique du Vivo Nex 3. On peut ainsi découvrir que le smartphone sera doté d’une batterie de 4 410 mAh, que son écran AMOLED de 6,89 pouces permettra d’afficher une image de 2256 pixels par 1080 et qu’il sera compatible avec la 5G.

Ces caractéristiques corroborent les récents leaks à propos du Vivo Nex 3 et notamment sa fiche technique publiée le week-end dernier sur le réseau social chinois Weibo. On pouvait y découvrir que le smartphone serait équipé d’un accumulateur de 4500 mAh, d’un écran de 6,89 pouces et qu’il serait disponible dans une variante 5G.

Si la page de la TENAA ne nous apprend pas grand-chose à propos des caractéristiques du Vivo Nex 3, elle vient néanmoins confirmer les précédentes rumeurs. Surtout, la mise en ligne de la page indique une annonce toute proche du smartphone de Vivo. En effet, les certifications sont généralement parmi les dernières étapes avant la commercialisation d’un smartphone.