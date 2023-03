25 000 euros pour 450 km d’autonomie : cela peut-il suffire à vous faire acheter une voiture électrique ?

Volkswagen vient de dévoiler sa future voiture électrique : l'ID. 2all. Pour moins de 25 000 euros, celle-ci promet 450 km d'autonomie, une charge ultra-rapide en 20 minutes et de nombreuses technologies dignes de voitures de luxe. Est-ce que cela peut suffire à vous faire acheter une voiture électrique ?

Ce mercredi 15 mars 2023 marquera une étape importante dans l’histoire de la voiture électrique. Le constructeur allemand Volkswagen, connu historiquement pour ses voitures abordables (Volkswagen signifiant voiture du peuple en allemand) à l’image des Golf et Polo, a levé le voile sur une version concept de sa future ID.2. Le concept-car se nomme Volkswagen ID. 2all, mais sa fiche technique et son design devraient être très proche du modèle de série, attendu pour 2025.

25 000 euros : le hold-up de Volkswagen

Justement, intéressons-nous rapidement à quelques éléments importants de sa fiche technique. Son prix déjà : Volkswagen promet un prix de départ à moins de 25 000 euros, hors bonus écologique. À titre de comparaison, la Volkswagen e-UP démarre actuellement à plus de 27 000 euros alors que la Dacia Spring (la voiture électrique la moins chère du marché) se monnaie à partir de 20 800 euros. En Europe, le prix de vente d’une voiture neuve était d’environ 23 600 euros en 2019. Avec l’inflation et les différentes crises, le cabinet d’analyse AAA Data estime un tarif de 32 600 euros pour 2022.

Avec une voiture neuve vendue sous les 25 000 euros à partir de 2025, l’ID.2 s’annonce être un carton. Car là où le constructeur allemand a frappé fort, en plus du prix, c’est sur le combo autonomie et recharge ultra-rapide.

Une autonomie jamais vue pour ce prix

Si les Volkswagen e-UP et Dacia Spring se contentent de respectivement 260 et 230 km d’autonomie, la Volkswagen ID.2 est annoncée pour 450 km d’autonomie mixte sur le cycle d’homologation WLTP. C’est la même autonomie que l’ancienne Tesla Model 3 Propulsion (dont la version avec 500 km d’autonomie est actuellement vendue 44 990 euros) ou que la MG4 dans sa version Comfort, vendue 31 990 euros.

Sur l’autonomie, la Volkswagen ID.2 frappe fort, pour un tarif abordable. Mais là où Volkswagen enfonce le clou, c’est sur la recharge, vraiment ultra-rapide. Alors que la Volkswagen e-UP réclame environ 40 minutes pour recharger la batterie de 10 à 80 %, cette durée passe à 35 minutes sur la MG4, environ 30 minutes sur la Tesla Model 3 Propulsion et… seulement 20 minutes sur la future voiture électrique à moins de 25 000 euros du constructeur allemand. C’est presque aussi bien que les Porsche Taycan, Kia EV6 et Hyundai Ioniq 6 qui nécessitent 18 minutes grâce à leur architecture 800 volts, mais à un tarif au moins deux fois plus élevé.

Une voiture électrique abordable pour remplacer les thermiques

450 km d’autonomie et 20 minutes pour la recharge rapide : c’est tout bonnement excellent. Si vous ne vous rendez pas compte, vous pouvez jeter un coup d’œil à notre dossier dédié qui simule un trajet reliant Paris à Marseille avec différentes voitures électriques dotées d’une autonomie théorique de 400 km, mais d’une durée différente pour la recharge. Avec seulement 20 minutes pour faire le plein d’électrons, la future Volkswagen ID.2 n’aura pas peur des longs trajets, et sera au moins aussi rapide qu’une Tesla Model 3 Propulsion de 2023.

Attention toutefois, la version de base, vendue moins de 25 000 euros, devrait être dépourvue de nombreuses options. Il est aussi possible qu’elle soit dotée d’une plus petite batterie que la 56 kWh qui permettra de grimper à 450 km. On devrait en savoir plus en 2025, lors de l’officialisation du modèle de série, avant une commercialisation dans la foulée ou en 2026 au plus tard. Le match s’annonce délicat, avec la future Renault R5 E-Tech électrique au tournant… dans l’ombre de la future, mais hypothétique Tesla Model 2.

Maintenant que nous avons posé le décor, à vous de nous donner votre avis. Est-ce qu’une voiture électrique vendue moins de 25 000 euros avec 450 km d’autonomie et une recharge en 20 minutes suffira à vous faire oublier la voiture essence ou diesel ?

25 000 euros pour 450 km d'autonomie : cela peut-il suffire à vous faire acheter une voiture électrique ?

Oui, je signe direct

Oui, mais j’attends de voir le prix avec options

Non, encore trop cher

Non, pas assez d’autonomie

N’hésitez pas à venir dans les commentaires pour expliquer votre choix et donner votre avis plus détaillé. Et si vous êtes à la recherche d’une voiture électrique à moins de 25 000 euros, nous avons préparé une sélection pour vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour prendre connaissance des résultats.

