La nouvelle Volkswagen ID.3 est enfin disponible, avec une surprise sur les prix

Volkswagen vient de lancer la commercialisation de sa nouvelle voiture électrique ID.3 en France. Les prix démarrent à partir de 42 990 euros. Dommage, nous n'avons pas le droit à la finition allemande permettant d'abaisser le prix de départ à moins de 40 000 euros.

Article actualisé le 5 avril 2023 : Ça y est, il est désormais possible de commander la nouvelle Volkswagen ID.3 comme on peut le lire dans le communiqué de presse du constructeur allemand. Malheureusement, la Volkswagen ID.3 Pro commercialisée 39 995 euros en Allemagne n’est pas disponible en France.

La gamme démarre avec la Volkswagen ID.3 Pro Performance, à partir de 42 990 euros en finition Life Plus, 44 990 euros en finition Style et 46 990 euros en finition Style Exclusive. Les trois finitions sont compatibles avec le bonus écologique de 5 000 euros et intègrent une batterie d’une capacité de 58 kWh. Ce qui se traduit dans les faits par une autonomie théorique WLTP de 427 km au maximum.

On passe ensuite à la Volkswagen ID.3 Pro Performance avec sa batterie de 77 kWh qui promet une autonomie maximale de 557 km. On passe alors à 49 990 euros en finition Style et 52 990 en version Style Exclusive.

Dans tous les cas, la Volkswagen ID.3 développe 204 chevaux (150 kW). La Pro Performance propose un couple de 240 Nm contre 310 Nm en Pro S.

Les équipements de série sont assez nombreux, y compris sur le premier prix, avec « un écran central de 30,5 centimètres (12 pouces), l’App-Connect avec Apple CarPlay et Android Auto, des jantes en alliage 18’ ‘East Derry’, ou encore le Pack Assistance comprenant l’accès et démarrage sans clé ‘Keyless Access’, la caméra de recul, les radars d’aide au stationnement avant et arrière ainsi que l’alarme » nous dit précise Volkswagen.

Les commandes sont ouvertes, mais on ne connaît pas encore les dates des premières livraisons. Le prix est toujours moins cher que l’ancienne version, qui démarrait encore récemment à 46 750 euros. Mais, on attend toujours le retour de la version 45 kWh, disparue en 2021, qui débutait à 34 220 euros en France.

Article original, du 24 mars 2023 : Dévoilée il y a quelques semaines, la nouvelle Volkswagen ID.3 restylée peut désormais être commandée, mais seulement en Allemagne pour le moment. L’occasion de découvrir ses nouveaux tarifs, à partir de 39 995 euros, en baisse.

Depuis quelques années, Volkswagen travaille au développement de sa gamme de voitures électriques, puisque la marque devra se conformer à la volonté de l’Union européenne qui veut interdire la vente de voitures thermiques dès 2035. Une décision qui va peut-être évoluer sous l’impulsion de l’Allemagne, alors que le projet d’autoriser les carburants de synthèse est actuellement étudié. Mais la firme allemande semble de son côté plutôt croire au tout-électrique.

Moins de 40 000 euros

C’est ainsi qu’elle vient de dévoiler il y a quelques semaines seulement sa nouvelle Volkswagen ID.3 restylée, qui s’offre un nouveau design ainsi qu’un système d’info-divertissement repensé. Ce dernier évolue à la suite du mea-culpa fait par la marque concernant son manque de praticité. Le but de cette nouvelle version ? Mieux rivaliser avec les Tesla Model 3 et autres Renault Mégane E-Tech.

Si cela ne fait même pas un mois qu’elle fut officiellement révélée, un peu avant le concept ID.2all à 25 000 euros, la compacte électrique est d’ores et déjà disponible à la commande. Malheureusement, seuls nos voisins allemands peuvent en profiter pour le moment, comme l’indique le site Electrive. L’occasion toutefois d’avoir une petite idée des tarifs de cette nouvelle version.

Comme certaines rumeurs l’annonçaient, les tarifs ont été revus à la baisse. Enfin, plus ou moins. Pour l’heure, seule la version intermédiaire Pro peut être commandée sur le configurateur en ligne. Ainsi, il faut compter 39 995 euros pour cette variante, dotée d’une batterie de 58 kWh lui offrant une autonomie de 425 kilomètres selon le cycle WLTP. Pour mémoire, le prix de l’ancienne version dans la même configuration était de 37 790 euros au lancement de la voiture. Mais en Allemagne, les prix démarraient à 43 995 euros avec l’ancienne version non restylée suite à différentes hausses de prix.

En France, nous ne connaissons pas encore les prix, mais l’ancien modèle démarrait à 46 750 euros, puisqu’il s’agissait de la version Pro Performance First, avec des équipements supplémentaires. On espère avoir droit également à cette version Pro à moins de 40 000 euros.

Dans tous les cas, la compacte devrait rester éligible au bonus écologique de 5 000 euros, réservé aux voitures de moins de 47 000 euros. Sur la version Pro, vous pourrez profiter de nombreux équipements de série, comme les jantes de 18 pouces, l’écran tactile de 12 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto ainsi que les feux à LED. Plus tard, il sera possible d’ajouter des options directement depuis sa voiture, comme le propose Tesla ou encore BMW.

Pas de bonus pour tout le monde

Le média allemand annonce également le prix de la Volkswagen ID.3 Pro S, qui devrait coiffer la gamme en attendant une hypothétique version GTX comme sur les ID.4 et ID.5. Celle-ci démarre à 47 595 euros, un tarif qui l’empêche désormais d’être éligible au bonus écologique. Il est tout de même possible que le constructeur procède à un petit ajustement tarifaire pour la France afin de remédier à ce problème.

Pour ce prix-là, les clients pourront profiter de la batterie de 77 kWh, offrant une autonomie de 545 kilomètres WLTP et une puissance de 150 kW, soit 204 chevaux. La recharge peut désormais s’effectuer à une puissance maximale de 170 kW. À noter que la compacte n’est pas livrée de série avec une pompe à chaleur, contrairement à la Kia EV6 par exemple. Il faudra donc cocher l’option pour en profiter, même si cela n’est pas toujours utile selon la situation.

L’ID.3 Pro S est équipée de jantes de 19 pouces ainsi que de sièges « ergoActive » mais le média ne donne pas la liste complète des équipements de série pour le moment. Pour rappel, cette version était facturée 42 920 euros à son lancement, et actuellement 55 600 euros en version Pro S First Exclusive en France. Une sacrée hausse de prix que l’on doit en partie à l’augmentation du coût du lithium, bien que celui-ci soit désormais en légère baisse depuis quelques jours, mais aussi à des options supplémentaires.

Bientôt une version à moins de 35 000 euros ?

La compacte est également dotée de la fonction Plug & Charge, qui permet de se brancher sur une borne rapide comme celles de Ionity sans avoir à s’identifier. La charge bidirectionnelle est également proposée sur cette nouvelle version, dont le lancement est prévu pour le mois de juin prochain.

Il se murmure qu’une version moins chère et équipée d’une petite batterie soit également proposée par la suite, comme l’affirme la directrice des ventes Imelda Labbé au quotidien allemand Handelsblatt. Faut-il s’attendre au retour de la batterie de 45 kWh disparue de la gamme depuis 2021 ? Rien n’est à exclure pour le moment. Pour rappel, cette version était commercialisée à partir de 34 220 euros en France.

