Le Volkswagen ID.9 fait déjà parler de lui : que sait-on de ce futur SUV électrique de luxe et fleuron de la marque

Après avoir dévoilé son ID.7, Volkswagen serait actuellement en train de travailler au développement d’un nouveau SUV électrique. Ce dernier pourrait prendre le nom d’ID.9 et irait directement chasser sur les terres de la Tesla Model X.

Volkswagen fait actuellement partie des constructeurs généralistes possédant la gamme de voitures électriques la plus étoffée. En effet, elle propose un bon nombre de modèles, avec ses ID.3, ID.4, ID.5 et ID. Buzz, sans parler de la nouvelle ID.7 tandis que l’ID.2 est également en préparation. De quoi être prêt pour l’échéance de 2035 imposée par l’Union européenne.

Un nouvel arrivant

Un catalogue qui lui permet aussi de se hisser à la 3e place au classement mondial des constructeurs de voitures électriques, derrière Tesla et BYD. Et ce même si la situation n’est pas au beau fixe pour la firme allemande, dont les ventes restent très décevantes malgré tout. Mais pas question de se laisser abattre.

Et pour cause, la firme vient d’offrir quelques améliorations à ses ID.4 et ID.5 en Europe. Elle travaille également au lancement de nouveaux modèles, afin de couvrir tous les segments. Outre une ID.1 qui serait en cours de développement, il se murmure qu’une autre voiture serait également dans les cartons. C’est en tout cas ce que rapportent les journalistes du site espagnol Motor.es, qui semblent avoir pas mal d’informations à ce sujet.

Cette nouvelle arrivante devrait porter le nom de Volkswagen ID.9 et se situera logiquement au-dessus de l’ID.7, qui aura le droit à une version GTX. Mais ne vous y méprenez pas, il ne s’agira cette fois-ci pas d’une grande berline, qui aurait pu rivaliser avec la Mercedes EQS ou la Tesla Model S. En effet, nous aurions plutôt affaire à un gros SUV, qui chassera sur les terres de la Model X. Et ce bien que le format soit plus proche de celui d’un crossover, avec une garde au sol sans doute assez basse.

La silhouette devrait être celle d’un SUV coupé, très à la mode depuis quelques années. Outre l’ID.5 et le Skoda Enyaq, la nouvelle Peugeot e-3008, que nous avons récemment pu découvrir a également succombé à cette tendance. Pour l’heure, aucun prototype de cette future ID.9 n’a été aperçu sur les routes et il faudra attendre avant d’en savoir plus sur son design.

Plateforme connue

Sans grande surprise, cette nouvelle Volkswagen ID.9 reposerait sur la plateforme MEB désormais bien connue au sein du groupe allemand, puisqu’elle équipe tous les modèles électriques, de la Cupra Born à l’Audi Q8 e-tron en passant par l’ID.3, entre autres. Pas d’architecture SSP donc, alors que cette dernière sera inaugurée un peu plus tard, en raison d’un retard pris après des soucis logiciels.

Pour le moment, on ne connaît pas encore la fiche technique exacte de ce grand SUV, qui devrait afficher un positionnement haut de gamme. Ce dernier pourrait se doter de deux moteurs électriques et d’une transmission intégrale, tout en s’équipant d’une batterie de 120 kW. C’est beaucoup, surtout quand on sait que cela peut être contre-productif dans certains cas.

Celle-ci permettrait à cette ID.9 de parcourir jusqu’à 800 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. Il est probable que d’autres versions moins performantes soient également proposées, mais pour l’heure rien n’a encore été confirmé. Les journalistes évoquent une puissance de 300 chevaux, tandis qu’il sera possible de déconnecter l’essieu avant afin d’optimiser l’autonomie. Mais tout cela reste encore à prendre avec des pincettes en attendant des informations officielles.

Et celles-ci ne devraient pas arriver tout de suite, puisque la date de 2027 est actuellement évoquée concernant son entrée sur le marché. Les prix ne sont évidemment pas encore connus, mais ils devraient sans doute rester proches de ceux de la Tesla Model X, qui démarre à partir de 101 990 euros après une baisse de prix.