Dernière ligne droite pour Volkswagen, qui prévoit de proposer la charge bidirectionnelle sur ses voitures électriques. La firme allemande va d’abord tester une dernière fois cette technologie à très grande échelle en Suède.

Volkswagen ID.5

Outre le prix, la recharge reste encore un sujet de crainte pour de nombreux automobilistes. Et ce même si cette dernière s’est très largement améliorée au fil des années. Désormais, tomber en panne de batterie est rare, et remplir sa voiture électrique n’est plus aussi long qu’avant. De plus, cela ne coûte pas plus cher que faire un plein de carburant, au contraire.

Une nouvelle étape pour Volkswagen

À vrai dire, avoir une voiture électrique pourrait même pour aider à baisser vos factures d’électricité. Et cela grâce à la charge bidirectionnelle, qui se développe au fil des années. Le principe est simple : le véhicule fait office de batterie portable géante. Elle est rechargée durant les heures creuses, où le prix de l’énergie est au plus bas. Et durant les heures pleines, elle est ensuite chargée d’alimenter la maison (ce qu’on appelle le V2H, pour vehicle to home), ou peut aussi être réinjectée dans le réseau public (le V2G, pour vehicle to grid).

Ce qui permet de réduire les pics de demande, et de gagner encore un peu d’argent. À vrai dire, et comme nous l’avions expliqué, cette solution pourrait même contribuer à résoudre la crise du logement, en diminuant le stress sur le réseau. Et un constructeur s’intéresse tout particulièrement à cette technologie. Il s’agit de Volkswagen, qui travaille dessus depuis 2023 déjà. Après avoir proposé cette dernière sur certains modèles, la firme veut aller encore plus loin. Elle souhaite désormais offrir cette solution à tous ses clients.

Volkswagen ID.3 Pure

Pour cela, le constructeur allemand s’est associé au fournisseur d’électricité suédois Vattenfall dans le cadre d’un projet de grande ampleur. Comme l’indique le communiqué publié par ce dernier, Volkswagen va tester à très grande échelle sa solution de charge bidirectionnelle. Et plus particulièrement les systèmes V2G (Vehicle-to-Grid) et V2H (Vehicle-to-Home), dans des conditions réelles. Comment ? Tout simplement en faisant appel à 200 clients privés et entreprises en Suède, afin de tester ce dispositif.

Pour cela, les voitures électriques qui seront utilisées embarquent une batterie de 77 kWh ou plus, sans modification aucune – toutes les Volkswagen électriques étant compatibles depuis deux ans. Mais le constructeur ne précise pas pour le moment quels sont les modèles choisis pour cette expérimentation grandeur nature. Actuellement, la gamme va de la petite ID.3 à l’ID. Buzz, en passant par les ID.4 et ID.7, entre autres. Les véhicules utilisés dans le cadre de cette expérimentation ont été reliés à des bornes Ambibox, nécessaires pour le V2G et V2H.

Bientôt pour tous les clients

Ce partenariat implique également l’entreprise Energy Banks, qui sera chargé de fournir le logiciel qui pilotera la charge bidirectionnelle lors de cette grande expérimentation. Magnus Berg, responsable des produits et solutions clients chez Vattenfall estime que cette solution a tout intérêt à se développer. Il explique qu’« utiliser la voiture électrique pour stocker de l’électricité sans énergie fossile afin que le ménage puisse l’utiliser et revendre le surplus au réseau au moment le plus rentable est une solution intelligente pour l’efficacité énergétique ».

L’objectif est désormais de tester à grande échelle tous les aspects liés à cette technologie. Que ce soit les fonctionnalités, l’expérience client globale ainsi que les économies et même les revenus potentiels. Après cette évaluation complète, le but de Vattenfall et de Volkswagen est évidemment de proposer cette solution à l’intégralité des possesseurs de voitures électriques de la marque. Mais pour le moment, aucune date précise n’a été communiquée pour le moment pour l’entrée en service de cette technologie.

Il faudra attendre les résultats de cette expérimentation, mais on ne sait pas encore combien de temps elle devrait durer. Pour mémoire, Volkswagen avait conclu un partenariat en fin d’année 2024 avec EDF, afin d’accélérer le développement de la charge bidirectionnelle en France. Le but ? Installer 800 bornes compatibles avec cette solution au cours des prochaines années. D’autres constructeurs proposent aussi cette dernière, comme Renault ainsi que Volvo sur son EX90.