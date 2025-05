Alors que la demande en énergie augmente avec l’essor des voitures électriques, ces dernières pourraient aussi être la solution à la crise du logement. Et cela plus particulièrement grâce aux bornes de recharge.

Le marché de la voiture électrique reprend des couleurs. Après une année 2024 particulièrement inquiétante, les chiffres remontent un peu en 2025 ? Ainsi, les ventes ont grimpé de 29 % en Europe entre janvier et mars par rapport à la même période l’an dernier. Ce qui va de pair avec des besoins grandissants en énergie, afin de recharger toutes ces autos.

Une solution très maligne

On compte actuellement plus de 160 000 bornes installées en France, un chiffre en constante augmentation. Et c’est peu ou prou la même chose dans tous les pays d’Europe. Le souci, c’est que la voiture électrique consomme beaucoup d’énergie, et que l’on risque d’en manquer. Cela pose d’ailleurs un réel souci aux Pays-Bas. À tel point que la construction de nouveaux logements est désormais limitée à cause de la pénurie d’électricité. Résultat, cela fait évidemment grimper le prix de l’immobilier.

Jacob van Zonneveld, PDG de la plateforme de recharge intelligente Deftpower et relayé par Electrive explique qu’« une borne de recharge publique équivaut à quatre maisons. Alors, que voulons-nous ? Une borne de recharge ou quatre maisons abordables ? ». Dans l’idéal, il faudrait les deux, et ça, la municipalité d’Amsterdam l’a bien compris. Et elle a décidé d’agir d’une manière très maligne, en mettant en avant la recharge intelligente des voitures électriques. Car l’un des soucis principaux est le fait que la demande en électricité est très forte aux heures de pointe.

Le réseau est saturé, et sa capacité est dépassée. Pour lutter contre ce phénomène, Amsterdam a donc obligé les opérateurs de bornes de recharge à mettre en place des solutions de charge intelligente. Cependant, il y a un problème. Ces derniers n’ont pas « l’autorisation des conducteurs de véhicules électriques, et ils n’avaient aucune idée du niveau de charge des batteries ni du moment où les conducteurs prévoyaient de poursuivre leur trajet ». Impossible de pouvoir planifier quand la demande en énergie serait haute ou basse.

Mais cela est en train de changer, grâce à Deftpower, qui a développé une application dédiée, faisant appel à l’intelligence artificielle. Cette dernière est capable de connaître l’état de charge des voitures utilisant les bornes, et de savoir quand elles quitteront cette dernière. Il est possible de prioriser les autos qui ont besoin d’être rechargées et celles qui peuvent attendre. Le but ? Lisser la demande en énergie et éviter les pics, afin de réduire la pression sur un réseau déjà en tension.

Et les conducteurs dans tout ça ?

Risque-t-on de voir la recharge de notre voiture électrique mise en pause au profit d’un autre utilisateur qui en aurait plus besoin ? Et bien rassurez-vous, la réponse est non. Il n’est évidemment pas question de le faire, tout du moins pas sans l’autorisation des usagers. L’accord sera demandé aux conducteurs, et ceux qui souhaitent opter pour la flexibilité seront évidemment récompensés. Concrètement, ceux-ci pourront voir la charge ralentie ou stoppée, le temps que le réseau soit moins sous tension.

Et à la fin de leur session, ils reçoivent « une remise en argent » comme le précise Deftpower. Il n’y aura rien à faire, puisque l’automobiliste pourra se brancher normalement. C’est ensuite la borne, avec l’IA, qui va gérer la recharge de manière automatique en fonction de la demande et de l’état de charge des autres véhicules. Cette approche pourrait résoudre le risque de pénurie d’électricité, mais aussi présenter un avantage pour les opérateurs de bornes de recharge.

En effet, selon le patron de Deftpower, ces derniers gagnent plus par session de charge, et « grâce au cashback, leur infrastructure devient plus attractive pour les utilisateurs ». Cela les rend donc plus compétitifs, et cela pourrait aussi inciter les automobilistes à opter pour la voiture électrique, grâce à des charges moins chères.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’un projet pilote, mais qui pourrait se développer dans d’autres ville aux Pays-Bas. Plus tard, il se pourrait que cette solution soit aussi déployée dans d’autres pays d’Europe, dont la France.

