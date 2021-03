Volkswagen tease son Power Day : une réponse au Battery Day de Tesla ?

Après Tesla en septembre dernier avec son « Battery Day » qui a tant fait parler de lui, Volkswagen veut aussi tenter la communication à la manière de la firme californienne. Le « Power Day » aura lieu la semaine prochaine.

Sur Twitter, le groupe Volkswagen a partagé une vidéo de leur PDG, Herbert Diess, où il donne rendez-vous le 15 mars prochain pour une conférence baptisée « Power Day ».

Si l’on en croit le choix des mots qui rappelle celui de Tesla et de son « Battery Day » de septembre dernier, le groupe Volkswagen devrait parler de son approche pour solutionner le goulot d’étranglement que sera l’approvisionnement des batteries pour construire ses voitures.

🔋 ⚡️ "Join us for our global #VWGroup event – online on March 15, 2021, 1 p.m. CET. Please note: This is not a car presentation.", writes our CEO @Herbert_Diess on @LinkedIn. #VWPowerDay

— Volkswagen Group (@VWGroup) March 9, 2021