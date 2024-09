Pourquoi les voitures électriques Volvo vont biper si vous regardez trop la route en conduisant

Quand certaines associations se battent pour avoir moins d’écrans dans les voitures afin de minimiser la distraction à bord, du côté de chez Volvo, visiblement, il ne faut pas non plus regarder la route trop longtemps. Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

Vous trouvez les voitures modernes trop compliquées, bardées de technologies et vous les qualifiez vous-même de « smartphones sur quatre roues » ? Attendez de voir ce que va proposer Volvo sur sa nouvelle voiture électrique, l’EX90.

Si certaines aides à la conduite paraissent complètement gadgets, voire totalement inutiles, d’autres sont en revanche aujourd’hui indispensables, et elles sont même obligatoires. C’est par exemple le cas pour le freinage automatique d’urgence et quelques autres assistances sur toutes les voitures neuves vendues en Europe depuis le 1ᵉʳ juillet 2024.

Si les technologies en question restent relativement peu intrusives et sont essentiellement là pour minimiser les risques d’accident, celle bientôt proposée par Volvo sur son EX90 l’est aussi, mais on est en droit de se demander comment.

Des « bips » pour vous reconcentrer ?

En effet, si vous êtes un adorateur des « bips » incessants de votre voiture lorsque vous franchissez une ligne par inadvertance ou si vous lâchez un peu trop le volant pendant un trajet avec le régulateur de vitesse, vous serez ravis d’apprendre que l’EX90 pourra émettre ces mêmes « bips » si… vous regardez trop la route !

Volvo EX90 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Mais qu’est-ce donc que cette diablerie ? Quand les associations de sécuritaire routière pestent justement sur la multiplication des écrans dans les voitures, affectant l’attention du conducteur et détournant le regard de la route, on vient désormais vous dire qu’il ne faut pas trop regarder la route. Mais derrière tout ça, il y a évidemment une justification de la part du constructeur suédois.

La réponse de Volvo est plutôt simple et a été apportée dans les colonnes du média américain InsideEVs : « Nous avons mené de nombreuses recherches en interne chez Volvo. Si vous restez concentré à 80 % sur la route, c’est bien », a déclaré Elsa Eugensson, responsable des systèmes d’aides à la conduite chez Volvo. « Si vous êtes en dessous de 60 %, vous êtes probablement distrait. Vous passez trop peu de temps à regarder la route. »

Volvo EX90 // Source : Volvo

Jusqu’ici, tout va bien, mais « si vous restez concentré à plus de 90 % sur la route, vous avez le regard fixe, ce qui peut indiquer que vous souffrez d’une distraction cognitive », a-t-elle déclaré. « Peut-être pensez-vous à autre chose, à quelque chose qui se passe dans votre vie. »

« C’est logique. La plupart des gens ont les yeux qui errent un peu lorsqu’ils conduisent. Vous regardez le paysage, vérifiez vos jauges, vous vérifiez peut-être le titre de la chanson qui passe… Quand je regarde droit devant moi sans bouger les yeux, ce n’est généralement pas un signe que je suis hyper concentré sur ce qui est devant moi. »

Un équilibre difficile à trouver ?

De ce fait, la voiture détecte si vous êtes concentré sur la route moins de 60 % ou plus de 90 % du temps. Si ce n’est pas le cas, elle déclenche une alerte pour regagner votre attention.

D’une manière générale, cette technologie, c’est un peu le serpent qui se mord la queue. Ce type de système de surveillance devient de plus en plus important à mesure que trois tendances convergent. En effet, la durée moyenne d’attention a considérablement diminué au cours des deux dernières décennies et les conducteurs sont de moins en moins concentrés, notamment sur les longs trajets.

Volvo EX90 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cela s’explique par le fait qu’ils sont surtout aujourd’hui très sollicités par des « bips » en tout genre justement, comme des notifications sur leur smartphone. Pour lutter contre ce problème, les constructeurs ont introduit des fonctions de sécurité active (comme la conduite semi-autonome) qui allègent une partie de cette phase de conduite plutôt ennuyeuse, mais qui, paradoxalement, permettent aussi aux conducteurs d’orienter leur attention justement sur autres choses ! Tout ça évidemment dans une cacophonie de « bips » si vous n’êtes pas concentré, pas assez centré sur votre voie ou encore si vous montrez des signes de fatigue.

Volvo compte donc s’attaquer aux esprits vagabonds qui ont tendance à divaguer, mais aussi à ceux un peu trop sollicités par leur smartphone, ou encore par d’autres éléments de distractions (que les constructeurs ajoutent parfois eux-mêmes dans leurs propres voitures !).