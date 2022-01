Body Scan : la station connectée de Withings qui veut s’occuper de toute votre santé

À l’occasion du CES de Las Vegas qui se déroule cette semaine, Withings a présenté la Body Scan, une véritable station de santé intégrée à une balance connectée. Celle-ci peut vous peser, prendre vos habituelles mesures de santé et ajoute à cela la prise de nombreuses données médicales grâce à l’intégration d’une poignée bardée de capteurs.

S’il y a bien un domaine où l’apport du connecté et des capteurs en tous genres a permis à chacun de prendre mieux conscience et soin de soi, c’est bien la santé. Avec l’avènement des balances connectées, des montres capables de suivre votre fréquence cardiaque ou votre taux d’oxygénation dans le sang, et d’autres produits de santé désormais utilisables avec le soutien de votre smartphone, quasiment plus rien ne vous échappe, ou du moins, à votre téléphone portable.

N’allez pas vous inquiéter outre mesure, cela a, pour ceux qui le souhaitent, l’avantage de mettre à portée de main de multiples indicateurs sur votre état pour un suivi forme comme santé.

Des Français de plus en plus préoccupés par leur santé

Depuis plus de 12 ans et le lancement de sa toute première balance connectée, Withings est devenu un acteur incontournable du secteur. Avec les différents confinements dus au Covid-19, on note même au sein de l’entreprise française une évolution des demandes des clients français pour avoir des données de plus en plus poussées et précises sur santé, mais aussi, pour le corps médical, un accès à des données utilisateur pour le suivi à distance qui s’est démocratisé.

Alors, pour satisfaire tous ses utilisateurs, Withings a conçu la Body Scan, présentée cette semaine dans le cadre du CES, le salon Tech international de Las Vegas. Si le produit ressemble aux précédentes balances de la marque (Body Cardio et Body+ notamment) avec sa surface en verre trempé (en noir ou blanc) et son écran LCD de 3,2 pouces, un petit ajout le distingue immédiatement : la présence d’une poignée rétractable sur le dessus.

Plus qu’une balance connectée, la Body Scan est désormais une station de santé connectée promise comme « révolutionnaire ». Et pour cause, elle ne se contente pas d’afficher votre poids, vos masses graisseuses, votre IMC, de faire éventuellement un ECG ou de vous donner l’âge réel de votre cœur. Grâce à sa poignée qui embarque de nombreux capteurs (4 électrodes réparties tout le long), la station va pouvoir aller encore plus loin dans le suivi de votre santé.

Il suffit de la prendre en main quelques secondes durant la pesée pour obtenir la composition corporelle sur tout le corps (masses musculaire, osseuse et graisseuse), et plus seulement via le bas du corps grâce à vos pieds posés sur le plateau comme cela était jusque-là possible avec les capteurs embarqués. Avec l’ajout de la poignée aux capteurs du plateau, il est désormais possible de connaître la composition musculaire par membre ou pour le torse.

Cela se base évidemment sur une estimation, mais la plus précise possible avec un tel matériel disponible à domicile. Cela s’avérera bien pratique notamment pour les sportifs qui doivent surveiller leur corps ou si vous êtes au régime pour avoir un suivi avec une meilleure compréhension.

Le suivi cardiovasculaire, mais aussi nerveux renforcé

Mais ce n’est pas le seul atout de la Body Scan. Elle renforce le suivi cardiovasculaire avec désormais la possibilité de faire un ECG à six dérivations, là où la ScanWatch de Withings ou l’Apple Watch n’ont qu’un seul circuit via la boucle formée par la montre et votre doigt. Vous pourrez avoir également une connaissance plus précise de votre âge vasculaire et de votre fréquence cardiaque. De quoi détecter un peu mieux la fibrillation auriculaire et les maladies cardiovasculaires, deuxième cause de mortalité en France.

Avec sa nouvelle infrastructure, la station propose aussi un suivi de l’activité nerveuse au niveau des pieds. Cela va stimuler les nerfs situés au niveau des glandes sudoripares, les faire réagir pour pouvoir déceler d’éventuelles complications et neuropathies de manière proactive. L’ajout de cette fonction a été rendu possible par le rachat il y a peu de la startup Impeto Medical qui avait conçu le Sudoscan, un appareil utilisé par des neurologues. Avec la détection d’autant de biomarqueurs, c’est aussi la possibilité de détecter plus facilement des maladies comme le diabète de type 2.

Par ailleurs, par rapport aux autres balances, la Body Scan améliore aussi l’expérience de base en ajustant la précision de sa pesée à 50 grammes. Cette station de santé promet aussi une autonomie d’un an par recharge.

Si ce n’est la possibilité de prendre la poignée en main pour avoir davantage d’informations, la Body Scan s’utilise comme une balance normale : vous montez dessus et elle va faire un scan de votre corps pour vous fournir sur l’écran du plateau un maximum de données. Le tout est également accessible depuis l’application compagnon Withings (iOS et Android). Pléthore d’informations pour vous, mais aussi qui peuvent être partagées avec des professionnels de santé. Vous aurez aussi accès à des programmes conçus par des professionnels et personnalisables selon vos données de santé (sur la santé mentale, le sommeil, la nutrition, l’activité physique, etc.).

Car la Body Scan se voit aussi comme un allié à domicile quand la visite médicale ne peut se faire au cabinet du médecin. Withings propose pour cela une interface médecin-patient pour le suivi.

Prix et disponibilité de la Body Scan

La Body Scan sera disponible courant second semestre 2022 en blanc et en noir. Elle sera mise en vente au prix de 299,95 euros.

C’est un peu plus cher que les balances précédentes de la marque. Mais elle s’adresse avant tout à un public plus ciblé, soucieux d’un suivi bien particulier de sa santé ou pour des aspects sportifs. Withings indique que sa station ne sera pas disponible avant la fin 2022 afin de valider toutes les certifications sanitaires et médicales requises (CE pour l’Europe ou FDA aux États-Unis).

