Pourquoi ce géant français de la santé connectée ne croit pas aux bagues connectées

Alors que le secteur des bagues connectées est en plein essor, une marque française emblématique de la santé connectée a décidé de ne pas s’y aventurer. À l’occasion d’une interview accordée au site 01net, Withings a en effet indiqué que, contrairement à Samsung, Ice Watch ou Amazfit, il ne comptait pour l’heure pas investir ce nouveau marché.

Alors que Withings est l’un des leaders du marché des montres connectées hybrides — avec de véritables cadrans à aiguilles — pour mesurer ses données de santé, la firme ne se voit pas pour autant investir le secteur des anneaux connectés de santé. Elizabeth Coleon, responsable marketing de la marque française, indique notamment que les bagues connectées posent plusieurs problèmes d’usage en raison de leur format :

On les regarde, c’est intéressant, notamment pour le suivi de sommeil. Mais pour ceux qui font du sport, notamment des sports de raquette, c’est tout de suite plus compliqué. […] Le format n’est pas aussi compatible avec des activités qu’on pourrait le croire. On reste donc attentif au sujet, mais on ne voit pas cette solution comme étant plus intéressante que nos montres.

Une miniaturisation qui perd en fiabilité selon Withings

Par ailleurs, si Withings voit dans l’essor des bagues connectées un attrait pour les mesures de santé de la part des utilisateurs, le constructeur ne croit pas, pour l’instant, à ce format qui pose plusieurs soucis pour les différents capteurs : « Il est difficile de pouvoir intégrer dans une bague tout ce que l’on intègre dans une montre ». Force est de constater que rares sont les bagues connectées à proposer, à ce jour, des mesures aussi fiables que des montres connectées. Avec sa Oura Ring 3, Oura propose à ce jour le modèle le plus fiable, notamment pour la mesure de la fréquence cardiaque, mais la plupart des bagues concurrentes proposent encore des mesures très variables, pour ne pas dire fantaisistes. On ignore encore si des acteurs confirmés, comme Samsung — avec sa Galaxy Ring — ou Amazfit — avec sa Helio Ring — arriveront à faire mieux que la firme finlandaise.

À l’occasion de son entretien avec 01net, la directrice marketing de Withings a également fait le point sur les autres projets de la marque. On y apprend notamment que Withings ne compte pas lancer de montre connectée avec un plus grand écran, que le capteur d’analyse d’urine U-Scan sortira au second semestre — un an et demi après son annonce — tout comme son thermomètre connecté BeamO. Enfin, la marque indique travailler sur de nouvelles mesures de santé, « autour du cœur et des diabètes ».