Le Xiaomi 13 Ultra devrait vous éblouir… littéralement

Le prochain flagship de Xiaomi sera présenté ce 18 avril en Chine. La marque fait déjà monter le battage publicitaire en dévoilant quelques caractéristiques de la fiche technique. La luminosité maximale du Xiaomi 13 Ultra devrait briller davantage que celle de ses concurrents.

La marque Xiaomi l’a confirmé : ce 18 avril, elle présentera en Chine le Xiaomi 13 Ultra, quelques semaines après la sortie des Xiaomi 13, 13 Lite et 13 Pro. Ce smartphone haut de gamme compte bien rivaliser avec le Samsung Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro, notamment (et surtout) au niveau de sa fiche technique. Faisons la lumière sur l’écran de ce futur smartphone Xiaomi.

Comme le rapporte le leaker Ice Universe, Xiaomi en a dévoilé un peu à propos de l’écran de son 13 Ultra sur le réseau social chinois Weibo. Baptisé C7, il n’est pas fabriqué par Samsung comme c’est le cas habituellement, mais par un fabricant chinois nommé China Star.

It leads the world's top products in power consumption, peak brightness, viewing angle, luminous efficiency, eye protection and other fields, marking my country's transformation from a big screen country to a screen powerhouse. pic.twitter.com/pz93eaLtZH

