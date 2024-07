Xiaomi 15 Pro : la partie photo pourrait être encore plus ambitieuse qu’on ne le pensait

Le Xiaomi 15 Pro aurait finalement droit à un téléobjectif périscopique permettant un zoom optique x5. Jusqu'à présent, on s'attendait plutôt à un niveau de grossissement à x3 environ.

Le Xiaomi 15 Pro fait régulièrement parler de lui. Alors qu’une présentation en Chine est pressentie pour octobre, la configuration photo supposée du smartphone donne déjà envie. Encore mieux, le téléobjectif serait plus alléchant qu’initialement prévu pour un zoom optique allant plus loin.

Ainsi, Gizmochina relaie les propos de Digitial Chat Station, leaker très réputé sur le réseau social Weibo. Ce dernier indique qu’il faudrait finalement s’attendre à un téléobjectif périscopique avec un capteur Sony IMX 8 pour un zoom optique x5. Jusqu’à présent, c’était un niveau de grossissement à x3 environ qui était attendu.

Digital Chat Station précise que ce capteur photo profitera d’algorithmes boostés par l’IA pour améliorer la définition des images. De quoi avoir déjà un aperçu du discours potentiel de Xiaomi pour faire l’éloge du Xiaomi 15 Pro.

Rappelons aussi que le Xiaomi 15 Pro devrait embarquer un total de trois capteurs photo à l’arrière, de 50 Mpx chacun. Pour les prises de vue classique, en grand-angle, c’est l’OV50K de 1 pouce qui serait aux commandes. Le trio serait complété d’un ultra grand-angle.

Il y a fort à parier que l’on croise de plus en plus d’informations en fuite sur ce Xiaomi 15 Pro ainsi que sur son petit frère le Xiaomi 15 dont certaines caractéristiques ont aussi fait surface sur le web. En attendant, la marque chinoise cherchera sans doute à en mettre plein les yeux avec son Mix Fold 4.

