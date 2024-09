La voiture électrique ultra-performante de Xiaomi roule déjà en Europe

Dévoilée en juin dernier, la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra électrique a récemment été aperçue en Europe, et plus précisément en Angleterre. La voiture électrique ultra-performante poursuit son développement, après avoir notamment été vue sur le Nürburgring en Allemagne avant une commercialisation prévue en 2025.

Si vous connaissez sans doute Xiaomi pour ses smartphones ou ses trottinettes électriques, la firme chinoise est désormais aussi devenue un constructeur automobile à part entière depuis la fin de l’année dernière. Et pour cause, elle a levé le voile au mois de décembre sur sa nouvelle création, la berline SU7.

Enfin en Europe !

Cette nouvelle voiture électrique chasse sur les terres de la Tesla Model S, de la BYD Seal et de la Porsche Taycan, et se décline en plusieurs versions plus ou moins performantes. Mais voilà qu’en juin dernier, le constructeur asiatique a pris tout de monde de court en présentant une variante encore plus radicale, baptisée SU7 Ultra. Cette dernière avait d’abord été montrée sous la forme d’un concept, avant d’être présentée dans sa version définitive.

Intégralement développée en interne par Xiaomi, cette nouvelle variante a récemment été aperçue sur la piste du Nürburgring lors de tests en conditions réelles. Mais visiblement, la supercar n’a pas encore terminé son tour d’Europe, comme l’indique le site chinois ItHome. Ce dernier vient de publier quelques photos prises aux abords du circuit de Milbrook, situé cette fois-ci au Royaume-Uni. Et cette fois-ci, la voiture n’est plus vêtue du moindre camouflage, ce qui nous permet de mieux découvrir son look.

Si la voiture avait été présentée avec une carrosserie peinte en jaune, c’est la première fois qu’elle est visible avec une autre teinte, cette fois-ci en gris. Sur les flancs, la sportive électrique arbore le nom Ultra, ainsi qu’un grand sticker en forme d’éclair, nous confirmant qu’elle embarque bel et bien une motorisation zéro-émission (à l’échappement). Une grande bande jaune semble parcourir la SU7 sur toute la longueur sur le toit, mais la face avant n’est quant à elle pas visible ici.

On remarque également que l’imposant diffuseur arrière a été conservé, de même que le grand aileron, qui sera donc vraisemblablement conservé sur la version de série. Pour mémoire, cette dernière ne devrait pas trop tarder à voir le jour, puisque la production devrait démarrer dès le début de l’année prochaine. De quoi ravir les clients les plus impatients, même si on ne sait pas encore combien d’exemplaires ont d’ores et déjà été réservés en Chine, où la commercialisation va commencer en premier.

Attention toutefois : cette exemplaire est arrivé sur un circuit en Angleterre sûrement pour réaliser des tests et peut-être battre des records. Mais elle ne devrait pas être commercialisée en Europe, du moins pas avant plusieurs années.

Une fiche technique impressionnante

La nouvelle Xiaomi SU7 Ultra se dote de non pas un, ni même deux mais bien de trois moteurs électriques répartis entre les deux essieux. De quoi lui permettre d’afficher une puissance totalement démentielle de 1 548 chevaux, tandis que le couple maximal n’a pas encore été communiqué par le constructeur. Mais nul doute qu’il devrait être tout aussi incroyable, puisque la voiture réalise le 0 à 100 km/h en seulement 1,97 seconde. De quoi rivaliser frontalement avec la Tesla Roadster, qui n’a pas encore été lancée et qui se fait attendre.

La vitesse maximale de la berline électrique est annoncée à 350 km/h, et Xiaomi précise qu’un permis spécifique sera nécessaire pour pouvoir la conduire à pleine puissance. Tous les exemplaires sortiront de l’usine en mode « débutant » et les performances seront débloquées petit à petit. On sait que la nouvelle SU7 Ultra a le droit à la batterie Qilin CTP 3.0 de CATL, qui permet une charge à une puissance de 5,2 C. Ce qui signifie que cette dernière est cinq fois supérieure à la capacité, qui n’a pas encore été annoncée pour la voiture.

Celle-ci a aussi le droit à une architecture 800 volts pour une charge plus rapide (sûrement 10 à 15 minutes pour le 10 à 80 %), tandis que la sportive est aussi dotée du freinage régénératif permettant de ralentir jusqu’à 0,6 G.

Enfin, la SU7 Ultra pèse au total 1 900 kilos grâce à l’usage massif de fibres de carbone. La force d’appui maximale est de 2 145 kilos à haute vitesse. De quoi garantir une stabilité à toute épreuve sur circuit. Pour l’heure en revanche, le prix n’a pas encore été annoncé mais nul doute qu’il devrait être particulièrement salé.