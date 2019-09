Alors qu’Android 10 vient de sortir, certains constructeurs sont déjà prêts. En Chine, c’est le cas de Xiaomi qui l’a déployé sur son Redmi K20 Pro. Le Xiaomi Mi 9T Pro, version internationale de l’appareil, ne devrait pas tarder à en profiter.

Ça y est, les hostilités sont lancées. Google vient de rendre disponible la version finale d’Android 10, dernière mise à jour majeure de son système d’exploitation mobile.

Il est temps donc pour les constructeurs de faire leurs propres annonces. Essential a suivi immédiatement, OnePlus a lancé ses bêtas ouvertes pour les OnePlus 7… mais qu’en est-il de Xiaomi ?

MIUI 10 sous Android 10 pour le Redmi K20 Pro

Le constructeur chinois vient de rendre disponible la mise à jour MIUI 10 sous Android 10 pour le Redmi K20 Pro en Chine et en Inde. Ainsi, les utilisateurs reçoivent déjà la dernière version par mise à jour en OTA.

Ceci étant, nous connaissons cet appareil sous le nom de Xiaomi Mi 9T Pro par chez nous. Rendu disponible il y a peu, et au vu du mouvement dans son pays natal, il ne devrait pas lui aussi tarder à recevoir la mise à jour majeure.

Si ce dernier ne nous a pas nécessairement convaincus en test, son suivi semble être un argument de taille en sa faveur. Quant à ses autres frères, les Xiaomi Mi 9T et Mi 9, ils ne devraient pas non plus tarder à être concernés.