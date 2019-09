Après l’annonce faite en Chine à la fin du mois d’août dernier, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est officialisé pour une sortie imminente dans l’Hexagone. Le successeur de la gamme réputée pour son excellent rapport qualité/prix est donc aujourd’hui disponible en précommande, exclusivement chez Amazon. Retrouvez les détails ci-dessous.

Quelques mois après la sortie de l’excellent Xiaomi Redmi Note 7, le constructeur chinois a d’ores et déjà dévoilé son successeur au monde entier. Son nom, Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Tout en s’inspirant du succès de ses prédécesseurs, ce nouveau smartphone fait la promesse de porter le flambeau avec honneur en corrigeant notamment les défauts de l’ancien modèle. Eh oui, le NFC (compatible Google Pay) et la bande 4G 700 MHz (forte utile pour les abonnés Free Mobile) sont désormais de la partie.

Le Redmi Note 8 Pro propose par ailleurs une fiche technique alléchante. Tout d’abord, il embarque la puce Helio G90T, un processeur orienté gaming. Pour avoir un ordre d’idée, le SoC de Mediatek promet une puissance de calcul supérieure à celle du Snapdragon 730 qui équipe actuellement le Xiaomi Mi 9T. De plus, la chauffe est supposée très bien gérée grâce au système de refroidissement LiquiCool. Ensuite, son autonomie devrait également être excellente grâce à sa batterie de 4 500 mAh. La recharge passe par USB-C avec un bloc de 18W fourni dans la boîte du téléphone.

On note également de grosses améliorations au niveau de la partie photo. Ce modèle Pro embarque pas moins de 4 capteurs au dos, dont un principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un troisième de 2 mégapixels pour la macro et un dernier également de 2 mégapixels pour analyser la profondeur. Sur le papier, cette composition promet d’apporter une bonne polyvalence, mais nous en saurons plus lorsque le smartphone passera notre protocole de test.

Où précommander ?

En exclusivité sur Amazon, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est disponible en précommande jusqu’au 1er octobre 2019 au prix de 249,90 euros. Le smartphone est proposé en trois coloris : noir, vert et blanc.

Retrouvez le Redmi Note 8 Pro (noir) à 249 euros

Retrouvez le Redmi Note 8 Pro (vert) à 249 euros

Retrouvez le Redmi Note 8 Pro (blanc) à 249 euros

