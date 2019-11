Xiaomi va annoncer les Mi Note 10 et son capteur de 108 mégapixels et la Mi Watch, une montre équipée de Wear OS.

Les annonces Xiaomi en direct

La conférence a débuté à 11 heures 30 (heure de Paris) ce mercredi 6 novembre 2019, voici un résumé minute après minute des annonces. N’hésitez pas à rafraîchir la page web si ce n’est pas rafraîchit automatiquement.

12h39 - Toute une gamme de Xiaomi Mi 4S TV : de 32 à 55 pouces

Les Mi TV étaient déjà disponibles sur Amazon Allemagne, cette nouvelle gamme Mi 4S est annoncée partout en Europe. Les tailles de diagonales sont déclinées de 32 pouces (179 euros), 43 pouces (349 euros) et 55 pouces (449 euros). En France, il faudra patienter jusqu’à 2020.

12h31 - Xiaomi annonce la Mi TV 4S en 55 pouces

Xiaomi profite également de cet événement pour annoncer la Mi TV 4S : une diagonale de 55 pouces pour une TV 4K UHD HDR sous Android TV (Android 9) avec une télécommande qui intègre un bouton Google Assistant. Les autres caractéristiques sont : un SoC MediaTek MTK 6886 de 2 Go RAM et 8 Go de stockage. D’après nos informations, elle sera disponible en France en 2020 à 449 euros.

12h27 - Xiaomi Mi Note 10 et 10 Pro : prix et disponibilité

Le Mi Note 10 et le Mi Note 10 Pro seront disponibles le 18 novembre en France en deux versions :

Mi Note 10 : 549,90 euros pour 6 + 128 go

Mi Note 10 : 649,90 euros pour 8 + 256 Go

12h23 - Xiaomi Mi Note 10 : Snapdragon 730G avec 6 Go de RAM, 5 260 mAh...

Le Mi Note 10 est équipé d’un Snapdragon 730G : !ne gravure en 8nm, avec un processeur basé sur des coeurs Kryo 470 et un GPU Adreno 618. Le tout est animé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La batterie est de 5 260 mAh avec la charge rapide.

12h14 - MIUI 11 : le mode sombre et l'always-on-display

Après les annonces des Mi Note 10, Xiaomi évoque son interface MIUI 11 (basée sur Android 9 Pie). Parmi les nouveautés : un mode très sombre, l’always-on-display, de petits effets d’animation pour remplacer le témoin lumineux sur les notifications…

MIUI 11 propose des sons de notifications qui changent au fil de la journée issus de la nature : bruits de vague, chants d’oiseaux…

La navigation a été refaite et simplifiée avec l’utilisation de gestes. Il y a également une nouvelle application Notes et To Do List, synchronisée avec l’agenda et accessible avec un swipe sur l’écran d’accueil. Il y a également la possibilité de prendre des notes à la voix.

12h08 - Mi Note 10 et 10 Pro : slow-motion macro 960 ips et mode stabilisé

Xiaomi n’a pas négligé la partie vidéo : les Mi Note 10 et Note 10 Pro adoptent des fonctions slow motion à 960 ips en macro et un mode ultra stabilisé. On peut également filmer en 1080p 60 ips ou en 4K 30 ips. Ils proposent également de la vidéo 4K 30 ips avec la caméra ultra grand-angle.

12h04 - Mi Note 10 et 10 Pro : une combinaison de 5 caméras de 0,6x à 50x

Les Mi Note 10 et 10 Pro propose une combinaison unique de 5 caméras : de l’ultra grand-angle (0,6x) au zoom hybride (50x). En optique, on peut shooter en zoom optique 5x.

12h00 - Le Xiaomi Mi Note 10 Pro : une lentille 8P pour plus de détails

Xiaomi a également levé le voile sur le Mi Note 10 Pro : un Mi Note 10 qui se démarque par une lentille 8P pour plus de détails et de netteté dans l’image.

Il y a aussi des options pour faire des photos « manuellement » : on peut ainsi récupérer les clichés au format raw.

11h56 - Xiaomi Mi Note 10 : son capteur de 108 mégapixels

La grande nouveauté du Mi Note 10 est son capteur de 108 mégapixels : il s’agit d’un capteur Samsung ISOCELL Bright HMX conçu avec Xiaomi. Le capteur 1/1,33 pouce est inhabituellement grand (pour un smartphone).

Par défaut, il prend des clichés de 27 mégapixels combinant quatre pixels, ce qui est assez standard sur les smartphones à très grand nombre de mégapixels. Si vous le souhaitez, il existe une option permettant d’utiliser la définition maximale de 108 mégapixels.

11h53 - Xiaomi Mi Note 10 officialisé en Europe

Le Xiaomi Mi Note 10 est donc officialisé : il s’agit bien du CC9 Pro. Il sera disponible en trois coloris. Il a un écran AMOLED de 6,47 pouces, avec un capteur d’empreintes sous l’écran et des bords d’écran incurvés sur les côtés.

11h41 - Xiaomi annonce le Redmi Note 8T : grosse fiche technique, petit prix

Après le succès des Redmi Note, 100 millions de ventes dans le monde, Xiaomi vient d’officialiser le Redmi Note 8T. Ce smartphone Android affiche un écran IPS LCD de 6,3 pouces en définition Full HD, une petite encoche à l’avant en forme de goutte d’eau, une coque en verre et quatre caméras à l’arrière.

L’accent est donc mis sur la photo : un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels (120 degrés), un capteur profondeur de 2 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels.

Il adopte la résistance aux éclaboussures, ce qui est rare sur les smartphones de ce segment de prix.

A l’avant, on retrouve une caméra de 13 mégapixels avec de nombreuses fonctions.

Il est équipé d’un Qualcomm Snapdragon 665, d’un slot microSD et il est compatible NFC compatible. Il est compatible charge rapide (18 Watts) avec une capacité de batterie de 4 000 mAh.

Enfin, le Redmi Note 8T affiche un petit prix : 199 euros pour la version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Il sera disponible le 19 novembre un peu partout.

11h37 - Xiaomi dans le TOP 5 dans constructeurs en France

En France, Xiaomi revendique 8 % de parts de marché au troisième trimestre 2019. Comme le montrent les chiffres du cabinet Canalys, c’est Wiko qui souffre beaucoup de la montée de Xiaomi. On remarque également que Huawei perd 6 % avec 17 % de parts de marché, contre 43 % pour Samsung. Le constructeur coréen semble être le grand gagnant cette année.

11h31 - Xiaomi fête ses 9 ans d'existence dont 2 en Europe

Xiaomi ouvre sa conférence en fêtant ses 9 ans d’existence. C’est très peu en comparaison de Samsung (81 ans), Apple (43 ans) ou encore Huawei (32 ans). En Europe, cela fait seulement 2 ans que Xiaomi est installé officiellement.

Xiaomi est disponible dans 90 marchés à travers le monde.

11h18 - La conférence Xiaomi a lieu à Madrid

Quelques heures après la conférence en Chine, Xiaomi organise son annonce globale depuis Madrid en Espagne. Omar Belkaab est sur place pour vous permettre de suivre en temps réel les différences annonces.

Comment suivre la conférence Xiaomi

La conférence Xiaomi débute à 11h30, nous posterons du contenu dès 11h15. Nous ne connaissons pas encore le lien de la vidéo live, Omar Belkaab est sur place pour nous envoyer les informations fraîches depuis Madrid en Espagne.

Mise à jour : voici le live vidéo

Découvrez le premier smartphone équipé de 5 caméra avec 108MP au monde ! Rejoignez-nous à notre événement de lancement le 6 novembre ! #MiNote10 https://t.co/plkPyGaAaF — Xiaomi France (@XiaomiFrance) November 5, 2019

Tout ce que l’on attend

Xiaomi Mi Note 10

Nous connaissons déjà le Mi Note 10, enfin presque. Il a été annoncé en Chine plus tôt dans la semaine sous le nom de CC9 Pro. Il adopte un capteur de 108 mégapixels (Samsung ISOCELL Bright HMX), c’est sa principale nouveauté mais le reste de ses caractéristiques affiche un excellent rapport qualité-prix. A l’arrière, vous retrouvez cinq caméras : le grand-angle de 108 mégapixels, un téléobjectif de 5 mégapixels avec zoom optique 5x (et zoom hybride 10x), un téléobjectif 12 mégapixels conçu pour les prises de vue en mode portrait, un ultra grand-angle de 20 mégapixels avec un champ de vision de 117 degrés et un objectif macro de 2 mégapixels. Il y a aussi un sixième appareil photo de 32 mégapixels à l’avant du téléphone, qui est logé dans une encoche en forme de goutte d’eau clairement inspirée des design de Huawei Mate et P.

Le reste du Mi Note 10 est du haut de gamme : avec une batterie d’une capacité de 5 260 mAh, un écran AMOLED de 6,47 pouces incurvé avec capteur d’empreinte digitale intégré et le processeur Snapdragon 730G de Qualcomm. Il a même une prise casque 3,5 mm. Du côté du logiciel, il est équipé de l’interface MIUI 11 de Xiaomi par-dessus de l’Android 9 Pie.

Xiaomi Mi Watch

La Mi Watch est très attendue, et nous la connaissons très bien car elle a été annoncée plus tôt en Chine. Avec son look très Apple Watch, la Mi Watch ne cache pas ses inspirations : elle intègre un écran AMOLED de 1,78 pouce (densité de pixels de 326 ppi) et une capacité de batterie de 570 mAh, ce qui, selon Xiaomi, permettrait de tenir 36 heures d’usage classique. Elle est alimentée par un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 3100 et 1 Go de RAM, ainsi que par 8 Go de stockage interne. Elle comprend également des connectiques Wi-Fi, Bluetooth et NFC, une fonction de surveillance de la fréquence cardiaque et la prise en charge eSIM pour la connectivité 4G.

Elle est équipé d’une nouvelle interface Xiaomi pour Wear OS : MIUI For Watch. Cela donne à l’OS de Google un côté visuel très proche de watchOS 6. Xiaomi a créé ses propres applications, y compris des versions allégées de ses applications natives, et MIUI For Watch disposera également de son propre store d’applications.