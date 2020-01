Xiaomi Mi Mix Alpha : reporté, le smartphone futuriste serait toujours prévu

Le Xiaomi Mi Mix Alpha devait donner de ses nouvelles en fin d'année 2019. Alors que la nouvelle année débute, nous apprenons que le smartphone est en retard, mais existe toujours.

En septembre dernier, Xiaomi révélait le Mi Mix Alpha, un nouveau smartphone révolutionnaire doté d’un écran faisant le tour du smartphone. Si l’intérêt peut laisser dubitatif, l’exploit technique est bien évidemment à saluer et le Mi Mix Alpha était attendu avec impatience.

Le constructeur chinois avait alors annoncé que ce smartphone était bien plus qu’un proof of concept, et que la production aurait lieu avant la fin de l’année 2019. Certains évoquent même une sortie fixée à décembre 2019. Alors que 2020 vient tout juste de débuter, nous sommes toujours sans nouvelles de ce drôle d’appareil muni d’un écran équivalent à 180 % de la surface avant, de quoi soulever quelques questions.

Comme le lapin blanc d’Alice (en retard)

Abacus News a donc directement posé la question à Xiaomi, qui a répondu qu’aucune date de sortie n’est officiellement fixée pour le moment. Le smartphone semble donc avoir pris un peu de retard par rapport au planning initial.

Le porte-parole de la marque promet néanmoins de communiquer dès que possible sur la date de sortie du Mi Mix Alpha. Cela laisse sous-entendre que le projet est toujours d’actualité et devrait voir le jour, on l’espère, en 2020.

Aucune explication quant aux raisons de ce retard n’a cependant été donnée par Xiaomi.

Rappelons également que ce n’est pas le seul smartphone futuriste que l’on attend de Xiaomi. Le constructeur avait dévoilé, début 2019, un concept de smartphone pliable en trois parties. Aucune information supplémentaire n’a cependant été donnée depuis, laissant les fans dans l’attente.

Il faut dire que la concurrence sur le marché des smartphones pliables ne pousse pas à la presse. Alors que l’on s’attendait à beaucoup en 2019 sur le sujet, il semblerait qu’il faille attendre 2020 pour que cette nouvelle catégorie de produits commence à réellement mûrir afin de toucher le grand public.