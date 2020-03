Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max officialisés : le titre est déjà trop long

Xiaomi a officialisé en Inde ses deux nouveaux fleurons bon marché, les Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max. Sans révolutionner la formule, ils proposent une belle mise à niveau technique.

Quand on regarde les lancements de smartphones, on se rend compte rapidement que seuls les fleurons très haut de gamme font tourner les regards. Et pour cause, ce sont de véritables vitrines technologiques qui font souvent rêver, que l’on souhaite les acquérir ou non.

Il y a une grande exception à cette règle, c’est les annonces autour de la gamme Redmi Note. Depuis plusieurs années, les Redmi Note sont devenues de vraies références sur le segment autour des 200 euros avec leur rapport performance/prix et autonomie/prix souvent bien au-dessus de la mêlée.

Ce matin, Xiaomi a annoncé en Inde les Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max, qui prennent la succession des déjà très réussi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T et Redmi Note 7 de 2019. Évacuons le sujet du nom très long de ces deux smartphones. L’ajout de la mention « Max » est selon Xiaomi un écho à la gamme Mi Max qui a disparu en 2019 et non d’un emprunt à Apple et son iPhone 11 Pro Max.

Voici ce qui a évolué depuis le Redmi Note 8.

Design

Le but de la gamme Redmi Note n’est pas tant de proposer des choses nouvelles, mais bien d’intégrer les tendances du marché (jusque dans les slides de la présentation empruntés à Apple) avec une enveloppe prix assez serré. Aucune surprise donc à voir le Redmi Note 9 troquer sa fine encoche contre une bulle en haut de l’écran pour y placer sa caméra de façade.

Les Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Note 9 Pro Max intègrent tous les deux un écran de 6,67 pouces au format 20:9 avec une définition Full HD+. L’écran comme le châssis sont protégés par du Gorilla Glass 5 et proposent une résistance aux éclaboussures avec le travail de la marque P2i.

Un autre élément de design moderne, c’est ce module photo désormais carré, mais toujours au centre. On est donc plus proche du Huawei Mate 20 Pro que des Google Pixel 4 et iPhone 11 Pro.

La gamme Redmi Note 9 Pro sera proposée en Aurora Blue, mais aussi en blanc glacier et en noir « interstellar ».

La marque n’a pas choisi un lecteur d’empreinte sous l’écran, peut-être encore trop cher pour être intégré à un Redmi Note, et s’est donc retranché sur un lecteur d’empreinte collé sur la tranche de l’appareil à la manière des Sony Xperia.

Xiaomi ne suit quand même pas toutes les tendances et conserve encore le port jack 3,5 mm sur la gamme Redmi Note 9 Pro, c’est une bonne chose.

Caractéristiques

La gamme Redmi Note est avant tout connue pour ses performances et son autonomie. Ici, Xiaomi n’a pas renouvelé son choix de Mediatek, alors que le Helio G90T du Redmi Note 8 Pro lui permettait d’obtenir d’excellentes performances graphiques.

La marque retourne donc chez Qualcomm et mise sur le très récent Snapdragon 720 G. Il est affublé de la marque « Snapdragon Elite Gaming » qui montre une meilleure orientation vers les usages jeux, mais on attendra le test pour tenter de voir au-delà d’une belle appellation marketing.

Surtout ce SoC haut de gamme, la première fois que la gamme Redmi Note accède à la gamme Snapdragon 700, est épaulé par jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage UFS 2.1.

Xiaomi promet en plus d’avoir intégré du Wi-Fi 5 MIMO 2×2 et un meilleur système de vibration. Le genre de petits détails laissés de côté sur les smartphones de cette gamme.

Du côté de l’autonomie, on passe à une batterie de 5020 mAh, contre 4500 mAh pour le Redmi Note 8 Pro, sans changer la finesse de l’appareil. Surtout, Xiaomi ne néglige pas la charge rapide et intègre un chargeur 33W pour le modèle Pro Max, et 18W pour le modèle Pro.

La différence entre Pro et Max : l’appareil photo

Hormis la charge rapide, difficile de discerner de grandes différences entre les modèles Pro et Max : ils intègrent tous les deux le Snapdragon 720G, le même design, la même batterie et la même taille d’écran.

La différence se fait en fait sur l’appareil photo. Voici la configuration, encore peu détaillée du Redmi Note 9 Pro :

appareil principal de 48 MP (f/1,79)

ultra grand angle de 8 MP, 119 degrés (f/2,2)

capteur macro de 5 MP, mise au point à deux centimètres

capteur de profondeur 2 MP

Concernant le Redmi Note 9 Pro Max, Xiaomi fait un peu mieux sur le capteur principal :

appareil principal de 64 MP (f/1,89)

ultra grand angle de 8 MP, 119 degrés (f/2,2)

capteur macro de 5 MP, mise au point à 2 centimètres

capteur de profondeur 2 MP

Reste qu’il est difficile de faire trop de conclusions sur ce module photo tant que l’on n’a pas les caractéristiques complètement détaillées de chaque élément.

Prix et disponibilité

Voici les prix en Inde annoncés par Xiaomi, avec une disponibilité pour le 17 mars pour le Redmi Note 9 Pro, et le 25 mars pour le Redmi Note 9 Pro Max.

D’abord pour le Redmi Note 9 Pro :

64 Go/4 Go : 12999 roupies soit 155 euros HT environ

128 Go / 6 Go : 15999 roupies soit 190 euros HT environ

Et pour le Redmi Note 9 Pro Max :

64 Go/6 Go : 14999 roupies soit 180 euros HT environ

128 Go/6 Go : 16999 roupies soit 200 euros HT environ

128 Go/8 Go : 18999 roupies soit 230 euros HT environ

Il s’agit ici du lancement en Inde, mais on imagine que le lancement en France est déjà en cours de préparation pour le trimestre à venir.