Xiaomi préparerait un smartphone avec zoom x120 et un capteur de 108 MP

Xiaomi préparerait le successeur du CC9 Pro, ou Mi Note 10. Il s'agirait d'un smartphone doté d'un capteur de 108 mégapixels et d'un téléobjectif allant jusqu'au zoom optique x12 et au zoom numérique x120.

Il y a près d’un an, Xiaomi lançait une nouvelle gamme de smartphones orientée vers les jeunes, les Xiaomi CC9 et CC9e. Deux smartphones qui ont ensuite été lancés en France sous les noms de Xiaomi Mi 9 Lite et de Xiaomi Mi A3.

Un an plus tard, c’est le successeur du Xiaomi CC9 qui est apparu dans les colonnes du site italien HDBlog, reprenant les informations du site russe Xiaomishka, spécialisé dans l’actualité d’Android. Xiaomishka a en effet appris quelques informations au sujet d’un futur smartphone de Xiaomi connu sous le nom de code CAS. Le smartphone devrait avoir la particularité de disposer d’un zoom numérique allant jusqu’au x120. Un zoom qui serait un record sur le marché des smartphones, Samsung par exemple se contentant d’un zoom numérique x100 sur le Galaxy S20 Ultra. Notons néanmoins qu’il devrait bien s’agir d’un zoom numérique avec perte, et non pas hybride sans perte.

Un zoom hybride x10 et optique x12

Pour profiter de cette très longue distance focale, Xiaomi intégrerait directement un zoom périscopique optique, à la manière de ce qu’on retrouve déjà chez certains smartphones de la marque, comme le Mi 10 Lite Zoom. Néanmoins, si le mi 10 Lite Zoom ne permettait qu’un zoom optique x5 avec zoom numérique x50, le futur smartphone de la marque irait plus loin avec un zoom optique x12.

En plus de ce téléobjectif, le smartphone devrait également profiter d’un capteur principal de 108 mégapixels, à l’instar de ce que proposait déjà la marque sur ces Mi Note 10, Mi 10 et Mi 10 Pro. Contrairement aux précédents modèles, il ne s’agirait cependant pas du capteur HMX de Samsung, mais du nouveau capteur HM2 de l’équipementier coréen.

Concernant les autres caractéristiques, le smartphone devrait profiter de la puce Snapdragon 765G de Qualcomm. D’après Xiaomishka, il s’agirait en fait du modèle le plus haut de gamme de la future gamme CC10 de Xiaomi, une gamme qui pourrait être présentée officiellement dès le mois de juillet. Rappelons qu’outre les Xiaomi CC9 et CC9e, le constructeur chinois avait également présenté une déclinaison Pro l’an dernier. Un modèle que l’on avait pu découvrir en France sous le nom de Xiaomi Mi Note 10. C’était alors le premier smartphone du marché à intégrer un capteur photo de 108 mégapixels.