Comment désactiver le filigrane sur les photos de votre smartphone Xiaomi ?

Marre de voir vos premières photos prises avec votre smartphone Xiaomi polluées par l’affichage du filigrane ? On vous explique comment le retirer très simplement.

C’est souvent la mauvaise surprise lorsque vous inaugurez l’appareil photo de votre nouveau smartphone Xiaomi avec quelques clichés que vous espérez mémorables : ils sont gâchés par le filigrane qui s’est invité en bas de la photo sans que vous en ayez été averti.

Une mauvaise habitude dont se sont débarrassées des marques comme Huawei ou encore OnePlus, mais qui persiste chez le fabricant chinois, sur le Mi 10 Pro ou encore le Redmi Note 9 Pro. Pas de panique ! Il y a un moyen très simple de retirer ce watermark.

C’est quoi un watermark ?

Un filigrane (ou watermark en anglais), c’est quoi ? L’affichage d’un texte (le nom de la marque et le modèle de l’appareil) et d’un logo en bas à gauche de la photo. Il est aussi possible que la date et l’heure apparaissent également en bas à droite. Y a-t-il un véritable intérêt ? Pas vraiment sauf pour différencier éventuellement vos prises de vue et garder des informations en tête. Pour vos plus beaux paysages, ça risque de gâcher un peu le rendu.

Pour aller plus loin

Les meilleures applications de retouche photo sur smartphone Android et iOS

Comment retirer le filigrane par défaut de votre smartphone Xiaomi

Etape 1 : ouvrez votre appareil photo. Appuyez sur le menu symbolisé par les trois tirets en haut à droite. Vous allez ainsi accéder aux Paramètres (en haut à gauche du menu).

Source : Frandroid Source : Frandroid

Etape 2 : une fois dans les paramètres, vous allez pouvoir gérer les réglages que vous souhaitez. Dans la partie « Appareil photo », cliquez sur «Watermark » pour entrer dans les options du filigrane.

Source : Frandroid Source : Frandroid

Etape 3 : vous pouvez alors choisir de désactiver l’horodatage pour éviter d’avoir la date et l’heure sur la photo. Xiaomi vous laisse ensuite la possibilité de retirer ou non le filigrane, donc toutes les lignes de texte et le logo. En revanche, si vous souhaitez un «Shot on » personnalisé (nativement, il est inscrit « AI QUAD CAMERA » en seconde ligne), vous devrez obligatoirement conserver le nom du smartphone et le logo.