Xiaomi Redmi Note 10, Note 10 Pro et Note 10 Pro Max : les caractéristiques dévoilées en Inde

Alors que la conférence européenne n’a pas encore eu lieu, la branche indienne de Redmi présente déjà les Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max. L’occasion de découvrir les caractéristiques auxquelles on peut s’attendre, même si des différences sont à attendre avec les modèles européens.

Les Redmi Note 10 vont être présentés sur le marché international aujourd’hui, jeudi 4 mars à 13h. Toutefois, la stratégie de Xiaomi paraît un peu confuse, car la marque en Inde a déjà officiellement présenté quelques déclinaisons de cette gamme : les Redmi Note 10, Note 10 Pro et Note 10 Pro Max.

Rien ne permet de savoir à l’heure actuelle quelles déclinaisons verront le jour également en France et en Europe, mais cela permet déjà d’avoir un bon aperçu des caractéristiques.

Redmi Note 10 : une formule classique avec grosse batterie

Commençons par le modèle le plus abordable, le Redmi Note 10. Celui-ci propose un écran AMOLED de 6,43 pouces. Il repose sur un Snapdragon 678 et une grosse batterie de 5020 mAh compatible avec une charge rapide à 33 W.

Côté photo, le capteur principal de 48 mégapixels est associé à un ultra grand-angle de 48 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un quatrième capteur de 2 mégapixels pour la profondeur.

Redmi Note 10 Pro : des caractéristiques plus musclées

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, lui, se dote aussi d’un écran AMOLED, mais de 6,7 pouces et cadencé à 120 Hz. Sur la photo, il repose sur un capteur principal de 64 mégapixels.

Autre différence, c’est un Snapdragon 732G qu’on trouve à l’intérieur de ce modèle.

Redmi Note 10 Pro Max : un capteur photo de 108 mégapixels

Enfin, le Redmi Note 10 Pro Max va chercher des caractéristiques encore plus élevées en offrant un capteur principal de 108 mégapixels pour proposer des images plus réussies en faible luminosité — en fusionnant neuf pixels en un, il capte en effet plus de lumière.

Ledit capteur sert aussi à faire des photos en 108 mégapixels pour gagner en netteté quand les conditions lumineuses sont favorables.

Prix indiens des Redmi Note 10

Redisons-le encore une fois, ces caractéristiques peuvent tout à fait changer sur les modèles qui seront commercialisés en France. Certains éléments de la fiche technique peuvent changer ou les noms des appareils peuvent varier d’un marché à l’autre.

Tous les modèles annoncés ici sont disponibles avec 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. En Inde, ces nouveaux smartphones s’affichent à des prix très alléchants :