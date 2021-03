Xiaomi Redmi Note 10 : comment suivre l’annonce en direct

Aujourd’hui, jeudi 4 mars 2021, Xiaomi présente ses smartphones Redmi Note 10. Voici comment suivre la conférence en direct.

C’est aujourd’hui que Xiaomi présente officiellement la série des Redmi Note 10. Ce nom a déjà été confirmé par la marque, mais on ignore encore combien de modèles composeront cette gamme.

Si votre curiosité est piquée, vous pourrez assister à la conférence dédiée aux Xiaomi Redmi Note 10 en direct.

Comment suivre l’annonce des Xiaomi Redmi Note 10 en direct

Xiaomi France diffuse l’événement en direct sur sa chaîne YouTube. Pour découvrir les Redmi Note 10, il vous suffira donc de lancer la vidéo ci-dessous à partir de 13 heures (heure de France métropolitaine).

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Ce qu’on attend des Xiaomi Redmi Note 10

Certaines informations au sujet des Redmi Note 10 ont commencé déjà à faire surface sur le web, Xiaomi lui-même a confirmé la présence d’un écran AMOLED sur au moins l’une des versions, une première pour cette famille de produits.

Pour aller plus loin

Xiaomi Redmi Note 10 : on en sait déjà beaucoup plus sur ses caractéristiques

On attend également du nouveau du côté de la photo et le Redmi Note 10 devra aussi se montrer à la hauteur des précédents modèles toujours excellents en termes d’autonomie.

En outre, on peut d’ores et déjà parier sur de très bons résultats de vente, cette gamme étant l’une des plus populaires — si ce n’est la plus populaire — dans le catalogue smartphones de Xiaomi. À titre d’exemple, le Redmi Note 9 Pro figurait dans le Top 10 des smartphones les plus vendus au monde en 2020.