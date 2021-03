Xiaomi Redmi Note 10 : un prix d’entrée de 199,90 euros en France

Le Xiaomi Redmi Note 10 dans sa configuration 4/128 Go sera disponible au prix de 199,90 euros en France. C’est pour l’instant le seul tarif en euros que l’on connaît en attendant que davantage d’informations soient révélées le 16 mars prochain.

C’est la grosse annonce du jour, Xiaomi a dévoilé quatre nouveaux smartphones :

Pendant sa conférence, la marque chinoise n’a cependant dévoilé que des tarifs en dollars. Les prix en euros pour la France seront tous dévoilés le 16 mars prochain.

À partir de 199,90 euros

Cependant, Xiaomi France s’est fendu d’un communiqué de presse où il précise que le Xiaomi Redmi Note 10 classique « sera disponible en France mi-mars au prix de 199,90 euros » pour la version dotée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Bouygues Telecom, Fnac, Darty, Cdiscount, Rue Du Commerce, LDLC, Boulanger, Conforama, But, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Cora et Système U sont cités parmi les revendeurs, mais vous pourrez aussi trouver le Redmi Note 10 sur le site Mi.com de Xiaomi et dans les magasins Mi Stores.

C’est le seul prix dévoilé pour le moment par Xiaomi en France pour le Redmi Note 10. Cela permet de faire patienter jusqu’au 16 mars quand on découvrira les tarifs des autres configurations. Ce prix permet aussi de confirmer que le bon rapport qualité/prix de cette série de smartphones devrait être préservé dans l’Hexagone.