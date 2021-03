Est-ce que les Redmi Note 10 signent le grand retour de Xiaomi sur l’entrée de gamme ?

Xiaomi a dévoilé quatre smartphones d’entrée de gamme cette semaine, les Xiaomi Redmi Note 10, Note 10S, Note 10 Pro et Note 10 5G. Quatre smartphones aux rapports qualité-prix très intéressants.

Cette semaine, Xiaomi a frappé un grand coup en dévoilant sa nouvelle gamme de smartphones à prix accessibles, les Xiaomi Redmi Note 10. Ce sont ainsi trois smartphones qui ont été présentés ce jeudi : le Xiaomi Redmi Note 10, le Redmi Note 10S, le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 105G.

D’un bout à l’autre de la gamme, les caractéristiques affichées par Xiaomi semblent particulièrement intéressantes. Sur le Redmi Note 10 classique, on va par exemple retrouver un écran Amoled, une charge rapide 33 W et une puce Snapdragon 678 pour un prix de moins de 200 euros. Le Redmi Note 10S intègre quant à lui une puce plus puissante, le Helio G95, tandis que le Redmi Note 10 Pro profite non seulement d’un écran Oled, mais avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour l’instant, notons néanmoins que seul le prix français du Redmi Note 10 classique est connu.

Reste que Xiaomi semble frapper un grand coup avec cette nouvelle gamme. D’aucuns pourraient y voir un retour en force du constructeur chinois sur le marché de l’entrée de gamme. Certes, les smartphones Redmi ont longtemps été plébiscités pour leur rapport qualité-prix, mais la firme semblait se reposer sur ses lauriers depuis le succès des Redmi Note 7. Les Redmi Note 8 et Note 9 semblaient un peu plus fainéants dans leur fiche technique. Surtout, l’arrivée de nouveaux acteurs comme Realme — ou le retour de Samsung sur l’entrée de gamme — semble avoir donné un coup de fouet à Xiaomi.

Le retour de Xiaomi ou la simple logique des choses ?

C’est dans ce contexte que nous souhaitions justement recueillir votre avis sur la nouvelle gamme Xiaomi Redmi Note 10. Pour vous, s’agit-il du grand retour du constructeur sur l’entrée de gamme ou simplement de nouveaux smartphones qui auront eux aussi du mal face aux concurrents ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Est-ce que les Redmi Note 10 signent le grand retour de Xiaomi sur l'entrée de gamme ? Oui, le rapport qualité-prix a l'air excellent

Non, ils sont toujours restés pertinents sur ce segment

Non, Realme ou Samsung va proposer mieux

Comme toujours, n’hésitez pas à développer votre réponse dans les commentaires. Nous mettrons cet article à jour en fin de semaine prochaine et sélectionnerons les réponses les plus pertinentes.