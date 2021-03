C’est confirmé, le Xiaomi Mi Smart Band 6 sera présenté en début de semaine

L'information a été confirmée : le Xiaomi Mi Smart Band 6 va être présenté en même temps que les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra pendant la grand-messe organisée par la marque ce lundi 29 mars 2021.

On ne le soulignera jamais assez, Xiaomi carbure à 1000 % pendant ce mois de mars en multipliant les annonces de produits. Toujours sur sa lancée, la marque a confirmé que le bracelet connecté Mi Smart Band 6 ferait partie des nouveautés présentées lors de l’événement « Mega Launch » prévu pour le début de semaine prochaine.

Lundi 29 mars, se tiendra en effet le #XiaomiMegaLaunch, un événement d’envergure qui sera le théâtre de la présentation des Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra.

Désormais, on sait aussi que la conférence servira à officialiser le Xiaomi Mi Smart Band 6. Cela a été confirmé dans une publication sur le compte Twitter officiel du constructeur.

Are you ready for the brand new #MiSmartBand6?

It’s time to start making your new exercise plans!

Don't miss the Xiaomi 2021 New Product Launch at 19:30 (GMT+8) on March 29.

Stay #OneStepAhead and discover all during the #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/xB7mceUT3a

— Xiaomi (@Xiaomi) March 26, 2021