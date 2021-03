Xiaomi Mi 11 Pro officialisé : meilleur en photo, plus endurant et mieux protégé

Pour le moment réservé au marché chinois, le Xiaomi Mi 11 Pro tout juste officialisé devrait garantir de meilleures performances photographiques, une autonomie plus longue et une véritable protection contre l’eau et la poussière.

L’événement « Xiaomi Mega Launch » a tenu toutes ses promesses avec une kyrielle de nouveaux produits officialisés. Parmi eux, le Xiaomi Mi 11 Pro, considéré comme une déclinaison encore plus avancée du Xiaomi Mi 11 classique. Qu’a-t-il de plus ? Mérite-t-il son appellation Pro ? Réponse dans cette présentation.

Au niveau du design, le Mi 11 Pro reprend la même formule esthétique avec un écran incurvé de 6,81 pouces. Aucun changement non plus n’est à signaler du côté de la technologie d’affichage, de la définition et du taux de rafraîchissement : AMOLED, QHD+ et 120 Hz. Difficile de faire mieux, en somme.

Batterie de 5000 mAh

Outre le Snapdragon 888 en guise de processeur et les haut-parleurs stéréo certifiés par le spécialiste Harman Kardon, le Mi 11 Pro se démarque avec une certification IP68, qui lui apporte une étanchéité totale à l’eau et la poussière. Certification dont le Mi 11 classique ne bénéficiait pas.

Le Mi 11 Pro propose aussi une meilleure batterie : 5000 mAh (contre 4600 mAh). Un bon point, puisque le Mi 11 se montre un poil juste en termes d’autonomie. En général, le recharger après une journée d’utilisation mixte est nécessaire. La recharge rapide prend elle aussi du galon : 67 W (contre 55 W sur le Mi 11), en sans fil ou en filaire.

Mais l’une des améliorations les plus intéressantes se situe au niveau de la photo. Le fabricant a équipé le smartphone du capteur Isocell GN2 de Samsung. D’une très grande taille de 1/1,12 pouce, ce capteur de 50 mégapixels s’appuie sur une fusion de quatre pixels en un pour capter plus de lumière en faible luminosité.

Zoom optique au rapport

Selon Xiaomi, un travail plus poussé a été effectué sur le HDR, soit la gestion de la dynamique. Aussi, l’absence de zoom optique sur le Mi 11 classique a beaucoup été critiqué. Bonne nouvelle : le Mi 11 Pro en propose un en x5, couplé à un zoom numérique x50. Notons enfin une compatibilité avec le Wi-Fi 6.

Décliné en coloris blanc, noir et vert, le Xiaomi Mi 11 Pro est uniquement réservé au marché chinois dans un premier temps. Aucune information n’a été communiquée quant à un lancement en Europe. Ci-dessous, sa grille tarifaire selon ses configurations :

8 + 128 Go : 4999 yuans, environ 650 euros HT

8 + 256 Go : 5299 yuans, environ 685 euros HT

12 + 256 Go : 5699 yuans, environ 735 euros HT

Xiaomi a également levé le voile sur les Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite (4G et 5G), ainsi que le bracelet connecté Mi Smart Band 6 et le vidéoprojecteur Mi Smart Projector 2 Pro.